Зауральские сироты чаще всего жалуются на недоедание и нехватку игрушек

Зауральская прокуратура проверила, как соблюдаются права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Надзорные мероприятия прошли в 24 учреждениях социального обслуживания и школах-интернатах. Среди выявленных нарушений — причинение детям телесных повреждений, хищение личных вещей, недопустимые методы воспитания. Также на территориях детских учреждений воспитанники курят и пьют алкоголь. Сами сироты чаще всего жаловались на отсутствие игрушек и недостаточное питание.

В некоторых случаях учреждения оставались без внимания сотрудников правоохранительных органов . Так, многие нарушения впервые были выявлены прокуратурой при опросе детей.

Как уточнили 45.ru в прокуратуре региона, факты несоблюдения норм питания детей выявлены в Катайском детском доме (замдиректора и шеф-повар привлечены к дисциплинарной ответственности по представлению прокуратуры района) и Шумихинской школе-интернате (медсестра привлечена к административной ответственности по ст. 6.7 КоАП РФ (возбуждено прокурором района) — ее оштрафовали на 3000 рублей).

— По фактам причинения детям телесных повреждений органами правоохраны проводятся процессуальные проверки, после окончания которых может быть сообщена информация по конкретным учреждениям, — добавили в пресс-службе ведомства.

Губернатору Курганской области и начальнику УМВД России по Курганской области внесены представления об устранении нарушений.