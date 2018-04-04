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Зауральские сироты чаще всего жалуются на недоедание и нехватку игрушек
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Зауральские сироты чаще всего жалуются на недоедание и нехватку игрушек 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Зауральская прокуратура проверила, как соблюдаются права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Надзорные мероприятия прошли в 24 учреждениях социального обслуживания и школах-интернатах. Среди выявленных нарушений — причинение детям телесных повреждений, хищение личных вещей, недопустимые методы воспитания. Также на территориях детских учреждений воспитанники курят и пьют алкоголь. Сами сироты чаще всего жаловались на отсутствие игрушек и недостаточное питание.
В некоторых случаях учреждения оставались без внимания сотрудников правоохранительных органов. Так, многие нарушения впервые были выявлены прокуратурой при опросе детей.
Как уточнили 45.ru в прокуратуре региона, факты несоблюдения норм питания детей выявлены в Катайском детском доме (замдиректора и шеф-повар привлечены к дисциплинарной ответственности по представлению прокуратуры района) и Шумихинской школе-интернате (медсестра привлечена к административной ответственности по ст. 6.7 КоАП РФ (возбуждено прокурором района) — ее оштрафовали на 3000 рублей).
— По фактам причинения детям телесных повреждений органами правоохраны проводятся процессуальные проверки, после окончания которых может быть сообщена информация по конкретным учреждениям, — добавили в пресс-службе ведомства.
Губернатору Курганской области и начальнику УМВД России по Курганской области внесены представления об устранении нарушений.
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