Шанс на выздоровление: Ваню Зубанова спасет пересадка почки

Срочная помощь требуется Ване Зубанову. Уже два года мальчик находится на полном диалезе — отказала единственная от рождения почка. Скоро у ребенка трансплантация. Но чтобы поддерживать работу нового органа, нужно собрать деньги на лекарства — 1 миллион 540 тысяч рублей. Без вашей помощи собрать нужную сумму семья ребенка не сможет.

Ему запрещены шоколад, персики, бананы, даже вода.

«Без чего ты скучаешь? Без сладкого?». — «Нет, без воды». Вот такое простое желание. Ване нельзя много пить.

Мальчик родился недоношенным, два килограмма. В два года и девять месяцев выяснилось, что у него одна почка и тяжелый порок сердца.

Ваню в Москву привезла бабушка — в селе Приморского края, где они живут, врачи помочь ничем не могут. Он уже два года не учится, постоянно лежит в больницах. Чтобы спаси Ване жизнь, два года назад ему назначили диализ. Каждую ночь мальчика подключают к аппарату.

«Продолжительность жизни на этом виде терапии неограниченна, люди могут жить годами. Но дети плохо развиваются на этой терапии. Он перестал бы расти, были бы когнитивные трудности, ему было бы тяжело учиться, начались бы костные деформации», — объястняет Михаил Каабак, врач-трансплантолог ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского».

Помочь может пересадка почки. Донор есть, но обычно пересаженный орган служит около 15 лет. Врачи боятся, что спустя это время врачи из глубинки не смогут помочь Ване. Поэтому нужны препараты. Они увеличат срок службы пересаженной почки в два раза — до 30 лет.

«Ребенок из небогатой семьи, которая едва сводит концы с концами. Папы нет, мама лишена родительских прав. Мама сейчас изменила образ жизни, устроилась на работу в детдом для детей с дефектами развития», — говорит Михаил Каабак.

«У меня пенсия 10, у мужа 12, у нее зарплата 12 тысяч. А там еще двое внуков», — рассказывает Валентина Зубанова, бабушка Вани.

Мама Вани стала для него донором. Хочет спасти Ване жизнь и восстановить родительские права. Скоро у Вани операция. Собрать полтора миллиона рублей семья не сможет. Помочь Ване Зубанову можете вы. Нужно отправить СМС на короткий номер 3434 со словом «Помогаю» и суммой перевода. Только с вашей помощью Ваня сможет много лет нормально жить. Как любой ребенок — играть в футбол и ходить в школу.

Рак — не приговор

Побороть недуг возможно

…Помочь спасти жизнь ребенку может каждый зритель телеканала «МИР» . Две недели назад мы рассказывали про пятилетнего Мишу Лазаревича с диагнозом ДЦП. И благодаря вам удалось собрать почти всю необходимую для реабилитации ребенка сумму — 158 тысяч рублей.

Миша родился недоношенным, с повреждением головного мозга. Из-за этого у него развился детский церебральный паралич. Каждые четыре месяца мальчику нужно делать уколы, которые снимают спазм мышц. А один только курс реабилитации стоит 170 тысяч рублей. Таких денег маме не собрать — ребенка она воспитывает одна.

Чтобы помочь Мише научиться ходить, отправьте СМС на номер 3434 со словом «Помогаю» и суммой пожертвования.

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