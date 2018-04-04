Переуплотненность детских садов обнаружили в 10 муниципальных образованиях Приморья

Всего в 2017 году в детские сады ходили почти 90 тысяч малышей.

На конец 2017 года в Приморском крае действовало 520 самостоятельных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (ДОУ), и пять филиалов. Кроме того, на базе 104 учреждений были открыты группы дошкольного образования. Одно учреждение находилось на капитальном ремонте. В целом численность детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, составила 89,9 тыс. человек.

В течение года на территории края был введен в действие один новый детский сад. В тоже время отдельные дошкольные организации в сельской местности были закрыты или реорганизованы путем присоединения к другим учреждениям.

Система дошкольного образования ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. Численность детей, посещающих группы компенсирующей направленности, увеличилась на 0,8% и составила 1948 человек. В группах с нарушением речи воспитывалось 81,4% детей, посещающих компенсирующие группы, с задержкой психического развития — 6,6%, с нарушением опорно-двигательного аппарата — 5,9%, с нарушением зрения — 1,9%, с нарушением слуха — 1,5%, со сложным дефектом — 1,1%, с нарушением интеллекта — 1%. В 2017 году число воспитанников групп оздоровительной направленности составило 247 человек, из них 96% посещали группы для детей с туберкулезной интоксикацией.

В 2017 году было организовано 50 групп кратковременного пребывания детей, их посещало 619 человек.

В 2017 году в расчете на 100 мест приходилось 99 детей. В 199 дошкольных организациях численность детей превысила число мест (38% от общего числа дошкольных организаций). Переуплотненность отмечалась в 10 муниципальных образованиях края.

На конец 2017 года на одного воспитанника приходилось в среднем 9 кв. метров площади помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной организации. Большинство ДОУ имели музыкальный зал (88,3%), физкультурный (43,9%), в 38 учреждениях функционировали крытые бассейны, 24 ДОУ имели зимний сад.

Процесс воспитания и ухода за детьми осуществляли семь тыс. педагогических работников, из них 6,1 тыс. человек (86,4%) — воспитатели. Высшее педагогическое образование имели 32,2% педагогических работников, 59% — среднее педагогическое, передает пресс-служба Приморскстата.