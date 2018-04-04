Ещё
За пострадавших от ледяных глыб детей омбудсмен накажет управдомов
Далее:
Читайте также:
Ещё

За пострадавших от ледяных глыб детей омбудсмен накажет управдомов 

76.ru 36 минут назад
Фото: 76.ru
Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области проверит случаи, когда на детей упали снежные и ледяные глыбы с крыш. Случаев стало так много, что омбудсмен принялся за дело.
— Будет проведена проверка и приняты меры для привлечения к ответственности собственников зданий, должностных лиц управляющих организаций, которые содержат объекты недвижимости в ненадлежащем состоянии в период таяния снега, — заявил Михаил Крупин. — Родителям или законным представителям детей будет оказана помощь для защиты прав несовершеннолетних. Вне зависимости от позиции родителей или законных представителей мы будем добиваться привлечения к ответственности виновных лиц.
За последние дни от падающего снега с крыш пострадали сразу несколько человек. Двое из них — дети. Мы опубликовали памятку, что делать, если на вас упала глыба льда. В ней рассказываем, как отсудить деньги после произошедшего.
76.ru: последние новости
В Ярославле на детском празднике родители и аниматоры жестоко подрались из-за игрушек В Волковском театре из-за болезни актёра отменили спектакли В Волковском театре из-за болезни актёра отменили спектакли
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение