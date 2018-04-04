Ещё
На Алтае ребенок заболел сыпным тифом после укуса клеща
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Алтае ребенок заболел сыпным тифом после укуса клеща 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Первый случай заболевания клещевым сыпным тифов зарегистрирован в Республике Алтай. Такой диагноз поставили 14-летнему подростку из Усть-Коксинского района.
Ребенок обнаружил клеща на голове, когда вернулся домой с прогулки. Поскольку он был привит от клещевого энцефалита, говорить о случившемся не стал. Через неделю у него поднялась температура до 38,5 градусов, а на теле появилась сыпь. Его госпитализировали.
Как сообщает Роспотребнадзор, на Алтае уже 13 человек пострадали от клещей. По словам специалистов, заболевания можно избежать, если своевременно обратиться к врачу. Больше всего случаев регистрируется в районах, где выпадает мало снега. Это Онгудайский, Улаганский, Кош-Агачский, Чемальский, Усть-Канский, Усть-Коксинский и Шебалинский районы. Только в Чемальском районе за три дня специалисты Алтайской противочумной станции собрали 5 тысяч клещей. В ближайшие дни прогнозируют потепление, потому ситуация может услугубиться.
АиФ — Алтай: последние новости
Пропавшая в Барнауле девушка жила в детском соцучреждении - следствие Житель Алтайского края нашел на чердаке огромный улей шершней В 2018 году увеличена компенсация стоимости путевки в детский лагерь?
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение