На Алтае ребенок заболел сыпным тифом после укуса клеща

Первый случай заболевания клещевым сыпным тифов зарегистрирован в Республике Алтай. Такой диагноз поставили 14-летнему подростку из Усть-Коксинского района.

Ребенок обнаружил клеща на голове, когда вернулся домой с прогулки. Поскольку он был привит от клещевого энцефалита, говорить о случившемся не стал. Через неделю у него поднялась температура до 38,5 градусов, а на теле появилась сыпь. Его госпитализировали.

Как сообщает Роспотребнадзор, на Алтае уже 13 человек пострадали от клещей. По словам специалистов, заболевания можно избежать, если своевременно обратиться к врачу. Больше всего случаев регистрируется в районах, где выпадает мало снега. Это Онгудайский, Улаганский, Кош-Агачский, Чемальский, Усть-Канский, Усть-Коксинский и Шебалинский районы. Только в Чемальском районе за три дня специалисты Алтайской противочумной станции собрали 5 тысяч клещей. В ближайшие дни прогнозируют потепление, потому ситуация может услугубиться.