Подросток заболел сыпным тифом из‐за укуса клеща

Первый в этом году случай заражения клещевой инфекцией зарегистрировали в Республике Алтай. 14‐летний подросток гулял в сельской местности, а потом обнаружил на голове клеща.

По данным сайта gorno-altaisk.info, в медицинское учреждение мальчик обращаться не стал, поскольку был привит от клещевого энцефалита. Спустя семь дней у молодого человека появилась сыпь, и поднялась температура до 38,5 градусов. После этого подросток был госпитализирован, и у него обнаружили клещевой сыпной тиф.

Следует помнить, что кроме энцефалита клещи распространяют ещё около 10 различных инфекций. Заболевания можно избежать, если в день укуса обратиться к врачу и начать принимать антибиотики.