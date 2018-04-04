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Подросток заболел сыпным тифом из‐за укуса клеща
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Подросток заболел сыпным тифом из‐за укуса клеща 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Газета Daily
Первый в этом году случай заражения клещевой инфекцией зарегистрировали в Республике Алтай. 14‐летний подросток гулял в сельской местности, а потом обнаружил на голове клеща.
По данным сайта gorno-altaisk.info, в медицинское учреждение мальчик обращаться не стал, поскольку был привит от клещевого энцефалита. Спустя семь дней у молодого человека появилась сыпь, и поднялась температура до 38,5 градусов. После этого подросток был госпитализирован, и у него обнаружили клещевой сыпной тиф.
Следует помнить, что кроме энцефалита клещи распространяют ещё около 10 различных инфекций. Заболевания можно избежать, если в день укуса обратиться к врачу и начать принимать антибиотики.
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