Ещё
При Мензелинском театре открылся беби-театр
Далее:
Читайте также:
Ещё

При Мензелинском театре открылся беби-театр 

АиФ Казань 59 минут назад
Фото: АиФ Казань
Беби-театр «Бәләкәч» («Малютка») открылся при Мензелинском театре, сообщает пресс-служба минкультуры РТ.
Посещать его могут дети от одного года и старше. Режиссер театра Алмаз Садриев считает, что начинать приучать ребят к «высокому» нужно с малых лет.
«Мы растим наших потенциальных зрителей. Начинать приучать к «высокому» нужно заранее: не только к такому виду искусства, но и к самой театральной обстановке», — отметил режиссёр.
По его словам, беби-театр — это новое решение детских спектаклей, где ребенок становится не только зрителем, но и участником. Игровое пространство рассчитано на небольшое количество людей — 20-30 человек, чтобы удалось создать атмосферу уюта и доверия между артистами и малышами.
Кстати, первым спектаклем, который увидели юные зрители стал «Татарский орнамент. Ожившие узоры».
АиФ Казань: последние новости
Родить дома и не делать прививки. О чем спорят мамы и врачи В Камских Полянах 6-летний ребенок разбился насмерть, выпав из окна В Нижнекамске в детском саду обрушилась крыша веранды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
15 лучших фильмов месяца
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение