При Мензелинском театре открылся беби-театр

Беби-театр «Бәләкәч» («Малютка») открылся при Мензелинском театре, сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

Посещать его могут дети от одного года и старше. Режиссер театра Алмаз Садриев считает, что начинать приучать ребят к «высокому» нужно с малых лет.

«Мы растим наших потенциальных зрителей. Начинать приучать к «высокому» нужно заранее: не только к такому виду искусства, но и к самой театральной обстановке», — отметил режиссёр.

По его словам, беби-театр — это новое решение детских спектаклей, где ребенок становится не только зрителем, но и участником. Игровое пространство рассчитано на небольшое количество людей — 20-30 человек, чтобы удалось создать атмосферу уюта и доверия между артистами и малышами.

Кстати, первым спектаклем, который увидели юные зрители стал «Татарский орнамент. Ожившие узоры».