Педагоги открыли «ресурс сказок» для дошколят

В дошкольном отделении ОК «Юго-Запад» в рамках дополнительного образования широко используется метод сказкотерапии для развития личности и коррекции поведения дошкольников.

Воспитательные и образовательные цели сказкотерапии достигаются путем игры. На занятиях с детьми рассказываются короткие истории и сказки о животных, об их взаимодействии с людьми.

В ходе игры дети часто подражают взрослым, повторяют их слова и выражения, движения и действия, осмысляют и закрепляют правильные стереотипы поведения.

«Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро и зло. В результате у детей снимается физическое и психическое напряжение, увеличивается работоспособность, увеличивается способность к концентрации внимания, к умению максимально сосредоточиваться и совершенствовать волевые качества. Ребята учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам и состояниям», — рассказывают в дошкольном отделении.