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Костромские полицейские при поддержке волонтеров оперативно разыскали и вернули домой 9-летнюю девочку
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Костромские полицейские при поддержке волонтеров оперативно разыскали и вернули домой 9-летнюю девочку 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
Накануне вечером в дежурную часть полиции из д. Денисово Костромского района поступило сообщение о пропаже ребенка. Девочка проживает с бабушкой и, предположительно, могла отправиться к маме, которая с недавнего времени переехала в Кострому.
Незамедлительно на поиски ребенка были ориентированы силы правоохранителей ОМВД России по Костромскому району, УМВД России по г. Костроме. Активную помощь стражам порядка оказали добровольцы из отряда «Лиза Алерт», специалисты ЦГЗ г. Кострома и регионального МЧС.
Девочку обнаружила заместитель командира взвода ППСП ОМВД России по Костромскому району Мария Железнякова. Сотрудник полиции объезжала на автомобиле вверенный ей участок и у железнодорожного вокзала увидела подходящего под описание ребенка.
Как оказалось, девочка не первый раз покидает дом. Она уже выучила наизусть расписание автобусов, курсирующих между Костромой и Денисово, поэтому вечером незаметно для бабушки собрала вещи и уехала в областной центр искать маму.
В настоящее время ребенок передан родителям. Жизни девочки ничего не угрожает.
Сотрудники полиции выражают благодарность всем откликнувшимся на поиски ребенка.
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