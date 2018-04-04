В саросвкой гимназии травили тараканов, а пострадали дети

— Дети с утра стали ощущать жжение на коже лица, вокруг глаз, першение в горле, некоторых тошнило. Учебный процесс продолжался по плану. Кому-то стало плохо, и их родители забрали с уроков. Официальные лица пока не квалифицируют произошедшее как ЧП. Хотя в некоторых классах пострадавших детей более 50%, — написала Kati на местном форуме «Колючий Саров».

Те же симптомы заметили и другие родители. Несколько человек обратились к врачу.

— Мои дети тоже пострадали. В основном здании школы у детей чесались глаза и кожа, была сыпь на коже, после прихода домой была слабость и тошнота, — подтвердила eklppwyln.

Оказалось, что это последствия дезинсекции, которую проводили во время каникул. И самочувствие детей — это реакция на химикаты, которыми травили тараканов. Причем большинство родителей обвиняет вовсе не школу, а фирму, которая проводила дезинсекцию. Ведь все процедуры прошли 28 марта, а дети почувствовали себя плохо на шестой день. Возможно была нарушена технология, или применили некачественный препарат. Однако руководство школы вообще отрицает инцидент.

— Очень интересная сложилась ситуация. В понедельник вечером позвонила классный руководитель и объявила, что завтра день здоровья. Якобы она заранее забыла предупредить об этом детей. Ни слова о том, что произошло массовое отравление. А ведь могли бы предупредить, чтобы родители обратили внимание на состояние здоровья детей, — пишет april06. — Ребёнок подходил с жалобами на то, что у него ощущение повышенной температуры. Измерили. Температура была в норме, посчитали, что ребёнок просто симулирует. Хорошо, что обошлось. Но нельзя так. Это же дети.

Коллеги из «Колючего Сарова» позвонили в городской департамент образования. Директор департамента Наталия Володько сказала, что точное число пострадавших детей пока неизвестно, но на всякий случай занятия отменили.

— На сегодняшний день в целях обеспечения безопасного пребывания учащихся в гимназии № 2 объявлены дополнительные каникулы — на 3 и 4 апреля. Данные меры вызваны необходимостью повторных санитарных мероприятий после проведенной в учреждении дезинсекции, так как были единичные жалобы учащихся на ухудшение состояния с признаками аллергических реакций, — пояснила она. — У нас есть ощущение, что просто были превышены дозы по концентрации компанией, которая проводила дезинсекцию.

Корреспондент NN.ru позвонил в гимназию, чтобы узнать причины ЧП, ситуацию на сегодняшний день и реальные масштабы случившегося — понятно, что обеспокоенные родители могли все сильно преувеличить. Директор Юлия Василкова сделала вид, что не понимает, о чем речь, и обвинила нас в собирании сплетен.

— Но есть комментарий директора департамента образования, она подтверждает инцидент.

— Ну вот ее и спрашивайте, раз она подтверждает.

— Значит, дети здоровы? Школа работает в обычном режиме?

Гудки. Бросила трубку.