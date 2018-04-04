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На летнюю оздоровительную кампанию в Ленобласти выделено 747,8 млн рублей
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На летнюю оздоровительную кампанию в Ленобласти выделено 747,8 млн рублей 

Ivyborg.ru 14 минут назад
В Ленобласти начался заключительный этап подготовки к летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как информирует пресс-служба, всего на оздоровительную кампанию 2018 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено 747,8 млн рублей, что почти на 100 млн больше, чем в 2017 году. По прогнозам областного комитета по образованию, летом организованно отдохнут более 92 тыс. ленинградских детей в возрасте от 6 до 17 лет. Для этого планируется открыть свыше тысячи организаций детского отдыха и оздоровления во всех районах области, из них — 716 лагерей с дневным пребыванием, 41 загородный и круглосуточный лагерь (25 сезонного действия, 6 круглогодичных с филиалами), 21 санаторно-оздоровительное учреждение, 272 лагеря труда и отдыха (трудовые бригады), а также 34 детских лагеря различной тематической направленности.
Для детей-инвалидов, сопровождающих их лиц и детей, не имеющих особенностей здоровья, будет организован совместный отдых в детских оздоровительных лагерях «Россонь», «Островки», «Огонек», «Лесная сказка», «Маяк» и ряде других. Участниками таких смен станут более 2 тысяч детей.
Летом 2018 года традиционно особое внимание будет уделено подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации: на организацию их отдыха из областного бюджета муниципальным районам и городскому округу выделены субсидии в размере 189,6 млн рублей.
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