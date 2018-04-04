На Ямале на ребенка снова напала собака

Жители Тарко-Сале обсуждают очередной случай нападения собак на детей. О произошедшем в соцсетях сообщила горожанка Светлана Новикова . По ее словам, ребенка от собак отбила проходившая мимо женщина.

«Куда смотрит администрация города? Собаки гуляют сами по себе. Детям нет прохода. Хозяева собак имейте совесть!», — написала она в группе «Тарко-Сале» во Вконтакте.

Возмущение женщины разделили и другие горожане. Одни из них посоветовали ей сообщить о произошедшем в полицию или мэрию, другие заметили, что недавно приютили пса, который несколько жил у районной администрации.