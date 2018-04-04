На Ямале на ребенка снова напала собака 

Жители Тарко-Сале обсуждают очередной случай нападения собак на детей. О произошедшем в соцсетях сообщила горожанка Светлана Новикова. По ее словам, ребенка от собак отбила проходившая мимо женщина.
«Куда смотрит администрация города? Собаки гуляют сами по себе. Детям нет прохода. Хозяева собак имейте совесть!», — написала она в группе «Тарко-Сале» во Вконтакте.
Возмущение женщины разделили и другие горожане. Одни из них посоветовали ей сообщить о произошедшем в полицию или мэрию, другие заметили, что недавно приютили пса, который несколько жил у районной администрации.
Как ранее писал «ФедералПресс», по факту нападения собак на ребенка в Салехарде было возбуждено дело. В рамках расследования допрошены сотрудники администрации города.