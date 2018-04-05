В Петербурге переделывают ясли в детские сады

Петербург обеспечен детскими садами на сто процентов — власти города выполнили поручение Президента. Но цена этого достижения стала ясна из ежегодного доклада Заксобраниию уполномоченного по правам ребёнка Светланы Агапитовой . По её словам, во многих районах ясельные группы просто переделали под детей постарше. И теперь дефицит мест в яслях — 30 процентов.

«В Приморском районе всего 19 процентов родителей смогли устроить в ясли своих детей, — привела пример детский омбудсмен. — Красногвардейский, Пушкинский и Московский районы обеспечивают желающих яслями ниже 50 процентов».

В итоге матери не могут выйти на работу, потому что не с кем оставить ребёнка. Да и с детскими садами не всё хорошо: на начало этого года в очередь в них составила 9 тысяч человек.

Два увольнения

В 2017 году из петербургских семей изъяли всего семь детей, так как дома возникла угроза их жизни и здоровью. К ним можно прибавить 112 детей, помещённых в дома соцзащиты. Из них 96 человек — по личному заявлению родителей. Правда, 94 из этих взрослых потом лишили родительских прав. А всего в 2017 году таких прав лишили 506 человек.

Одна прямо так и сказала: «Милочка, зачем тебе эта обуза? Родить всегда успеешь». А ещё в прошлом году по инициативе детского омбудсмена без работы остались двое психологов женских консультаций: они агитировали женщин сделать аборт. Светлана Агапитова отправила свою 19-летнюю практикантку, беременную двойней, в 37 из 45 консультаций Петербурга — в восьми вообще не оказалось психологов. В двух девушку не стали отговаривать от аборта.

«Одна прямо так и сказала: «Милочка, зачем тебе эта обуза? Родить всегда успеешь», — возмутилась Агапитова. — Это что, профилактика абортов? Сейчас эти психологи уже уволены».

Всего же в прошлом году в Петербурге прервали 20 тысяч беременностей. Две тысячи женщин удалось отговорить от этого шага. Омбудсмен рассказала, что профилактикой абортов она будет заниматься совместно с Петербургской епархией РПЦ : у святых отцов накоплен большой опыт общения, вразумления и сопровождения сомневающихся мам.

В копилку законов

По итогам прошлого года Агапитова подготовила несколько проектов поправок в законодательство и отправила их спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко . Например, это запрет назначать опекунами людей, с которыми проживают родственники, судимые за тяжкие преступления — это создаёт угрозу безопасности ребёнка.

Также Светлана Агапитова предлагает немедленно изымать больных детей из семей, где противятся оказанию медицинской помощи. Ведь есть конфессии, где запрещено даже переливание крови, есть «ВИЧ-диссидентство», приверженцы которого не верят в существование СПИДа. В прошлом году в Петербурге умерла ВИЧ-инфицированная девочка, которую приёмные родители отказывались лечить. Кроме того, омбудсмен считает, что такие взрослые должны нести уголовную ответственность. Соответствующие поправки она предложила в Семейный и Уголовный кодексы.

Агапитова рассказала об экспертизах, которые проводятся по решению судов, рассматривающих споры об определении места жительства ребёнка. Часто их качество никуда не годится, потому что экспертами могут выступать любые люди, имеющие психологический или педагогический диплом. Лицензирование тут не требуется, а от выводов экспертизы зависит решение суда. Омбудсмен предлагает законодательно ввести лицензирование экспертов по таким делам.

А спикера Заксобрания Вячеслава Макарова омбудсмен попросила дать семьям возможность пользоваться городским материнским капиталом, даже если они покупают жильё в другом регионе и переезжают туда.

Цифры

825 тысяч детей живёт в Петербурге

Из 568 тысяч семей с детьми в 15 тысячах воспитывают детей-инвалидов.

В 38 тысячах многодетных семей растёт 122 тысячи детей.

В 65 тысячах неполных семей — 78 тысяч детей.

В 60 тысячах малоимущих семей — 103 тысячи детей.

Роддом

В 2017 году в Петербурге родилось 66558 детей. Это на 8,6 процента меньше, чем в 2016-м. Умерло 438 детей (453 в 2016-м), в возрасте до года — 245 детей (284 годом ранее). Младенческая смертность составила 0,3 процента — это один из самых низких показателей в мире.

С чем чаще всего обращались к омбудсмену

Нарушение прав одним из родителей — 24,9%

— В основном жалобы касались решений, с кем из родителей жить ребёнку, неуплаты алиментов.

Жилищные права детей — 20,9%

— Больше всего жалоб — на ухудшение условий жизни ребёнка из-за действий родителей или опекунов, в том числе выселение.

Право на образование — 20,8%

— Речь, как правило, шла о трудностях с устройством детей в школы и дошкольные учреждения.