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Многодетная мама из Рязанского стала призером городского конкурса «Инновационное решение»
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Многодетная мама из Рязанского стала призером городского конкурса «Инновационное решение» 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
Мама четверых детей Анна Шавардак из Рязанского района заняла третье место на городском конкурсе «Инновационное решение». Как рассказала конкурсантка, она создала свой тренинг для родителей и подростков.
— Четверо детей — не так уж и много. Я стараюсь уделять время не только семье, но и саморазвитию. Это очень важно, ведь дети учатся жизнелюбию у нас, родителей, — сказала Анна Шавардак.
Добавим, что в прошлом году жительница Рязанского стала победительницей конкурса для многодетных родителей «Леди-мама». (мю)
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