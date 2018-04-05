Многодетная мама из Рязанского стала призером городского конкурса «Инновационное решение» 

Мама четверых детей Анна Шавардак из Рязанского района заняла третье место на городском конкурсе «Инновационное решение». Как рассказала конкурсантка, она создала свой тренинг для родителей и подростков.
— Четверо детей — не так уж и много. Я стараюсь уделять время не только семье, но и саморазвитию. Это очень важно, ведь дети учатся жизнелюбию у нас, родителей, — сказала Анна Шавардак.
Добавим, что в прошлом году жительница Рязанского стала победительницей конкурса для многодетных родителей «Леди-мама». (мю)