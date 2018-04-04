Мимо выплаты. Какая помощь нужна многодетным?

В редакцию «АиФ-Прикамье» обратились многодетные родители региона. Они прислали копию открытого письма, которое направили губернатору Пермского края и Президенту РФ. Около трёх тысяч семей, которые подписали обращение, просят вернуть пособие на третьего и последующих детей.

«Это пособие в регионе выплачивали в 2013-2015 годах. Затем региональную программу без предупреждения отменили, — написали родители. — С 1 января 2018 года расширилось число регионов, попадающих под действие госпрограммы: софинансирования ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей до трёх лет. Правительство РФ подписало распоряжение № 2565-р включить Пермский край в перечень субъектов, которые будут получать деньги из федерального бюджета для исполнения этой программы».

Руководство региона от софинансирования отказалось, сделав выбор в пользу семей, в которых появились первые дети. С точки зрения многодетных, именно семьи с тремя и более детьми нуждаются в особом внимании. Мы поговорили с мамами, которые подписали письмо, чтобы выяснить, почему они считают важным это ежемесячное пособие.

У пермячки Анны Трофимовой четверо детей. Старшая — студентка университета, 14-летний сын учится в школе, в декабре 2015 года родились двойняшки. Семью признали малоимущей, так как работает сейчас только муж. Анна находится в декретном отпуске. Женщина хотела трудиться на полставки, но работодатель не позволил выйти на работу. Без всякого объяснения причин.

«Да, льготы для многодетных есть. Другое дело, как это работает, — говорит Анна. — Места в детсаду для младших детей нам не дали. Пособие на ребёнка по достижении им 16 лет — 178 рублей. Я получаю его за троих детей. Компенсация на проезд — 355 рублей (получаю на двоих детей), на коммунальные услуги — 283 руб. на каждого члена семьи. В общей сложности выходит 3297 рублей на всех. Есть ещё льгота — многодетные платят 50% от стоимости посещения кружков и секций. Во-первых, список кружков, где действует эта скидка, мал. Во-вторых, когда не хватает на питание и одежду, непросто найти вторую половину суммы. Также по закону мы можем приобретать бесплатные лекарства. Но перечень короткий и включает в основном дешёвые аналоги. Даже их приходится ждать, а многое вообще покупать за свои деньги. Детям положено бесплатное двухразовое питание в школах. По факту кормят один раз, но очень плохо и отдельно от остальных учеников, родители которых платят за обеды».

Четверо по лавкам

Похожую историю рассказала и Олеся Ушакова из Полазны. В её семье тоже шесть человек — она и её муж воспитывают четверых детей.

«Мы всегда старались справляться с тратами своими силами, работая с мужем в нескольких местах. Но сейчас у нас трудится только глава семейства, я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком, — говорит Олеся. — Младшая дочка уже старше полутора лет. В этом случае положено пособие — 57 руб. В 2013 г. дети стали заниматься в секции дзюдо. Занятия бесплатные, но кимоно, нашивки, спортивная одежда стоят денег. Также необходимо оплачивать участие в соревнованиях. Если сложить все пособия, то в месяц на всех шестерых мы получаем 3,5 тыс. руб. Недвижимости в собственности нет, поэтому живём на съёмных квартирах. Маткапитал на покупку жилья использовать не можем — в банке отказывают, потому что доходы слишком малы».

Предупреждать надо

Как и в случае со здравоохранением, особые трудности возникают у тех, кто живёт на селе. Зарплаты низкие, работу найти нелегко. Чтобы получить элементарные услуги, нужно выезжать в город, а это влетает в копеечку. Многодетная мама Юлия Б. живёт в одном из посёлков Добрянского района. Она рассказала, что в 2014 г., вдохновлённая материальной поддержкой государства, семья запланировала рождение третьего ребёнка. Накануне родов Юлия позвонила в соцзащиту и уточнила, не собираются ли в крае отменять пособие на третьего ребёнка. Ей ответили, что об отмене ничего не известно. Буквально через неделю супруги узнали, что пособие больше не выплачивают. Вскоре исчез и «Мамин выбор».

«Мы остались практически без поддержки государства, хотя очень рассчитывали на эти деньги. Чиновники хотя бы заранее предупреждали об отмене таких дотаций, чтобы люди спокойно планировали свою жизнь, — говорит Юлия. — Мой муж столяр. Чтобы обеспечить большую семью, работает шесть дней в неделю. Так как у нас на селе для него работы нет, приходится ездить в районный центр. Только на проезд муж тратит 5-6 тыс. руб. в месяц. Младшему ребёнку — 1,3 года, и если бы нам вернули пособие на третьего ребёнка и последующих детей, то наш доход увеличился бы на 10 тыс. руб. Это хорошая помощь, ведь детям столько всего нужно: от одежды до лекарств. В нашем посёлке для детей практически нет никаких развивающих или спортивных кружков. Поэтому приходится ездить в районный центр не только в поликлинику, но и в кружки-секции, за которые нужно платить. Помощь от соцзащиты — около 3 тысячи рублей в месяц на семью».

По словам Юлии, не так давно изменился и размер компенсации за коммунальные услуги. Раньше семья получала 2,8 тысячи рублей в месяц. С 2017 года сумма упала до 500 рублей.

«Три года назад встали в очередь на бесплатный лес для строительства, так как нам необходимо достроить дом. В этом году очередь подошла. И радоваться бы, только выяснилось, что нужно заплатить 70 тысяч рублей. Это госпошлина. Вот тебе и бесплатный лес!» — удивляется Юлия.

Тема льгот и пособий всегда очень чувствительная. О необходимости дополнительной поддержки могут сказать, к примеру, и одинокие мамы, которым тоже нужны деньги. Или семьи с невысоким доходом, которые не считаются малоимущими, но родителям во многом приходится себе отказывать. С одной стороны, все мы понимаем, что люди рожают для себя, а не для государства. Значит, и большая доля ответственности лежит на них. С другой стороны, если власти озабочены решением демографической ситуации, то необходимо поддерживать и стимулировать рождаемость. При этом экономическая обстановка непростая. Семьям нужна поддержка, и они должны понимать, как им жить в будущем. Ясно одно — на стимулирующие выплаты, которые то появляются, то неожиданно исчезают, при планировании семьи рассчитывать нельзя.

Пособие — не панацея

«У меня четверо детей. Младшие сыновья родились в 2014 г., когда в регионе выплачивали пособие на третьего и последующих детей. И вдруг его отменили. Наша семья сразу потеряла 20 тыс. руб. Это была существенная для нас сумма, и мы сначала не знали, что делать. Было очень сложно заставить себя искать возможности для изменения ситуации.

Финансово, конечно, нам непросто. Очень хочу пятого ребёнка, но понимаю, что пока это невозможно. Времена тяжёлые — цены растут, зарплаты нет. И всё же считаю, что эта выплата — не панацея. Вот что действительно полезно было бы сохранить, так это региональный маткапитал, который решили отменить. Знаю многие семьи, которым эта мера очень помогла.

Считаю, что ключевая задача властей — это повышение уровня жизни людей. И речь идёт обо всех жителях региона. У нас что, только многодетные плохо живут? Я, к примеру, работаю в системе образования и хотела бы получать достойную зарплату, а не пособие от Министер­ства соцразвития. Авторы петиции говорят о том, что детей с полутора лет сложно устроить в детсад. Согласна. У нас в Лысьве это просто невозможно. Но, помимо отсутствия групп, есть ведь ещё и проблема кадров. А всё потому, что зарплаты воспитателей и учителей малопри­влекательны. Почему авторы не ратуют, например, за повышение зарплат у работников образования и здравоохранения? Ведь в далёкой перспективе именно это сработает на существенное улучшение ситуации».

Важнее удочка, а не рыба

«Моя позиция в отношении всех мер поддержки неизменна — в первую очередь ответственность за своих детей несут родители. Государство обязано поддерживать, но не содержать семьи. И поддержка должна заключаться не столько в выплатах, ведь эти меры могут неожиданно отменить, сколько в обеспечении госгарантий. Что я имею в виду? Если ребёнку нужен, скажем, бесплатный приём логопеда, то он должен беспрепятственно попасть к врачу. Если положены бесплатные лекарства, то семье их необходимо предоставить в полном объёме. И это касается не только тех детей, которые родились в многодетных семьях, так как, по моему убеждению, всем детям необходимо предоставлять равные возможности. Очень хочу, чтобы край стал регионом, комфортным для проживания семей с детьми. Для этого нужно обеспечить доступность социальных услуг. Согласна с тем, что пока многие меры поддержки существуют только на бумаге. Надо бороться за то, чтобы семьи их получали реально.

Мне кажется, важнее иметь удочку — возможность заработать, — чем рыбу, то есть пособия. Дети — это всегда стимул для развития, а отпуск по уходу за ребёнком — это возможность освоить новые профессии и новые направления в своей работе, научиться планировать семейный бюджет».