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Детсад Петербурга, где заболели 10 детей, проверит прокуратура
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Детсад Петербурга, где заболели 10 детей, проверит прокуратура 

360tv.ru 2 часа назад
В Санкт‐Петербурге начата проверка городского детского сада, откуда госпитализировали десятерых воспитанников. Об этом сообщили в пресс‐службе прокуратуры Северной столицы.
«Прокуратура Невского района
Санкт-Петербурга
организовала проверку в связи с госпитализацией в детские городские больницы 10 воспитанников ГБДОУ «Детский сад № 111» по Искровскому проспекту», — уточнили в ведомстве.
В проверке примут участие специалисты Роспотребнадзора.
Точная причина, по которой дети попали в лечебные учреждения, не называется. По данным местных СМИ, малыши получили пищевое отравление. Также предполагается, что у них может быть сальмонеллез.
Из детского сада Новосибирска в среду, 4 апреля, эвакуировали почти 50 детей и девять сотрудников дошкольного учреждения. Выводить людей пришлось
из-за  задымления, которое возникло после короткого замыкания.
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