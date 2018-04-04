Детсад Петербурга, где заболели 10 детей, проверит прокуратура

В Санкт‐Петербурге начата проверка городского детского сада, откуда госпитализировали десятерых воспитанников. Об этом сообщили в пресс‐службе прокуратуры Северной столицы.

«Прокуратура Невского района

Санкт-Петербурга

организовала проверку в связи с госпитализацией в детские городские больницы 10 воспитанников ГБДОУ «Детский сад № 111» по Искровскому проспекту», — уточнили в ведомстве.

В проверке примут участие специалисты Роспотребнадзора

Точная причина, по которой дети попали в лечебные учреждения, не называется. По данным местных СМИ, малыши получили пищевое отравление. Также предполагается, что у них может быть сальмонеллез.

Из детского сада Новосибирска в среду, 4 апреля, эвакуировали почти 50 детей и девять сотрудников дошкольного учреждения. Выводить людей пришлось

из-за задымления, которое возникло после короткого замыкания.