С айпадом на «ты», а говорит плохо. Почему много детей с нарушением речи?

Почему в одном и том же возрасте дети по-разному владеют речью? Как выявить речевые расстройства и бороться с ними? Насколько связано детское молчание с поведением взрослых и современными информационными технологиями? Об этом и многом другом рассказывает профессор кафедры неврологии им. В. П. Первушина ПГМУ Татьяна Калашникова

От чего во рту каша?

Татьяна Калашникова: Переоценить значение речи в жизни очень сложно. Во-первых, это общение, взаимодей­ствие между людьми. Во-вторых, почти всё обучение строится на речевых стимулах. В-третьих, благодаря нашим речевым ин­струкциям ребёнок начинает понимать границы дозволенного.

Вера Шуваева, «АиФ-Прикамье»: Татьяна Павловна, а как понять родителям, что с речью у их ребёнка что-то не так? Только ли возраст, когда у него появляются первые слова, тут критерий?

— Нет. Есть дети, в принципе начинающие говорить поздно. Но есть и такие, которые к году, как обычно, говорят 5-7 слов, однако на этом практически останавливаются до 2,5-3 лет, а иногда и до более старшего возраста. Диагноз «системное недоразвитие речи» (то, что логопеды называют алалией) ставится, если в 2,5 года у ребёнка нет словосочетаний, а в 3 года — предложений из трёх слов. Кроме того, большое количество детей вроде бы начинают говорить вовремя, но у них настоящая каша во рту. Это нарушение звукопроизношения.

— Не выговаривают чаще всего звук «р»?

— Разные звуки — здесь всё зависит от причины нарушения. Хотя «р» — действительно самый трудный звук. Мозг автоматизирует его последним. Тем не менее к пяти годам здоровый ребёнок в адекватной речевой среде должен автоматизировать и усвоить все звуки.

— Вы упомянули о причинах каши во рту. Хотелось бы о них подробнее.

— Первая — проблемы челюстно-лицевые: нарушение зубного ряда, неправильный прикус, короткая уздечка языка и т. п. Тут требуется вмешательство ортодонта, логопеда или дефектолога. Вторая — неврологические проблемы: произношение нарушено из-за пареза мышц артикуляционного апппарата. Как правило, это бывает при грубых патологиях: тяжёлой перинатальной энцефалопатии, ДЦП, черепно-мозговой травме. И третья причина, по которой огромная группа детей имеет нарушенное звукопроизношение, связана с определённым формированием речевой системы. Влияют на это и частые ОРВИ и отиты ребёнка, и генетические факторы, и, безусловно, среда, в которой ребёнок живёт.

Мотивация говорить

— Среда, в которой растут сегодняшние дети, на ваш взгляд, сильно отличается от той, в которой росли их родители?

— Конечно. Дети сегодня почти не играют, а ведь именно во время игры они закрепляют все свои навыки, в том числе речевые. Меньше конструируют, меньше лепят что-то в песочнице. А если не работает рука, то и речь не развивается. Перестали работать и пальчики: вместо шнурков на обуви — липучки, вместо пуговок на одежде — зам­ки. Ну и общение взрослых с деть­ми во многих семьях сведено нынче до минимума.

— Зато со всевозможными гаджетами даже крохи сейчас на «ты».

— Это точно. Мамы часто приходят на приём со словами: «Ребёнок у меня умный, в три года может найти любой фильм на YouTube, но практически не разговаривает».

— Начав ходить в детский сад, общаться со сверстниками, все дети подтягиваются в речи?

— Да, у некоторых есть подвижки. Потому что появляется мотивация к речевому общению, которая дома отсутствует. Родители понимают своё чадо с полужеста, с полудвижения бровей, и у него нет жизненно важной необходимости сказать: «Мама, дай мне то-то». А в садике сказать, что это моя игрушка, например, или что я хочу то-то, очень важно. Иными словами, среда требует — и мозг начинает развивать эту функцию.

Но не для каждого ребёнка детсад является панацеей. Всё зависит от клинической ситуации, от структуры речевого дефекта.

— Что и в каком возрасте малыша должно насторожить родителей в его речевом развитии? И к какому врачу нужно обращаться в первую очередь?

— К неврологу, а он уже подключит необходимых специалистов. А по поводу настороженности замечу, что помимо речевого развития существует ещё предречевое. Оно включает в себя гуление (должно появиться в 1,5-2 месяца) и лепет (примерно в 7 месяцев). У некоторых детей с системным недоразвитием речи страдают уже эти этапы: гулить ребёнок начинает только в 3-4 месяца, и гуление его монотонное, невыразительное; позже появляется и лепет.

Следующий важный этап — слоговые цепочки: ба-ба-ба, дя-дя-дя. Эти цепочки, трансформирующиеся потом в первые слова, должны появиться в 8-9 месяцев. Ну а в год — хотя бы два-три звукокомплекса. Необязательно полные слова, пусть би-би, ам-ам, но ребёнок вкладывает в них определённый смысл, для него они обозначают слово.

Кстати, методики раннего вмешательства, применяющиеся сегодня, используются в работе с проблемными детьми уже с 4-6 месяцев.

Беременность — дело тонкое

— Нередко мамы, которым пришлось делать кесарево сечение, задаются вопросом: не связаны ли серьёзные проблемы с речью у их детей с этой операцией?

— Само по себе кесарево сечение не играет никакой роли. Как и, к примеру, недоношенность ребёнка. Тут важно стечение факторов. Это прежде всего всё-таки наследственные сбои: кто-то в семье начал поздно говорить или в данном организме возникла мутация. А перинатальные факторы уже накладываются на это. То есть самостоятельного значения в большинстве случаев они не имеют. И отвечать маме, что её ребёнок в пять лет не говорит только потому, что у неё было кесарево сечение, это неграмотно.

— А насколько значимо для мозга будущего малыша то, как протекает беременность его мамы?

— Разумеется, течение беременности, причём все её недели, влияет на развитие плода. В первые 12 недель закладываются все системы и органы. И если в это время действует какой-то патогенный фактор (курение, алкоголь, наркотики, употребляемые беременной, её серьёзные текущие заболевания, какая-то интоксикация, экологические проблемы), то у ребёнка достаточно часто возникают аномалии развития. Они могут быть не катастрофическими, не грубыми, но, тем не менее, влияющими на формирование всего организма, включая мозг.

Во второй половине «беременного» срока идёт функциональное созревание. При воздействии патогенных факторов в этот период ребёнок рождается с незрелыми функциональными системами, что тоже сказывается на алгоритме развития речи.

Всё складывается как пазл из отдельных картиночек. Поэтому течение беременности и родов мы, конечно, учитываем. Хотя мозг человека очень пластичен. Он всё время пытается скомпенсировать имеющиеся дефекты. И помогать ему в этом должны как грамотные врачи, так и родители, заботящиеся о своём ребёнке.

Моторика и ритм

Речь всегда связана с моторикой, то есть с движением тела и руки. Плюс это очень ритмичная структура: ритм слова, ритм предложения — они присутствуют в любой речи.

Поэтому всё, связанное с движением — игры, танцы, занятия спортом, — необходимо детям. Работу ведущей руки прекрасно развивают рисование (одновременно это уже подготовка к письму в школе), лепка, всевозможные раскраски, создание аппликаций из различных крупинок, травинок, песчинок и т. п.

Приветствуются занятия, в которых есть определённый ритм: музыкальный ритм, ритм отстукивания, ритм движения. Это может быть, например, катание на лошади. Или упражнения на фитболе, большом надувном мяче, которые, следуя инструкции, можно проводить с малышами уже в 1,5-2 месяца.

Внимание!

На формирование речи очень влияет заложенность носа ребёнка, на которую порой не обращают внимания. А она приводит к снижению остроты слуха на 20-40 децибел, и ребёнок просто недослышивает многие звуки. Это притом, что слух контролирует нашу артикуляцию. Поэтому длительно и часто болеющих детей надо обязательно показать иммунологу и лор-врачу.