В Новом Уренгое транспортные полицейские провели экскурсию для сирот

28 марта 2018 года — транспортные полицейские вместе с Олегом Соловьёвым — директором вокзала в Новом Уренгое. Организовали экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Садко». Ребят пригласили на городской вокзал и на месте рассказали историю появления железнодорожной станции, строительства здания вокзала. Та же у детей была возможность сравнить работу железнодорожников впервые годы и в наше время. Конечно, по рассказам работников организации. Самая интересная часть экскурсии прогулка по всему зданию.

Кроме того пользуясь случаем транспортные полицейские вместе с ребятами закрепили правила поведения на вокзале, перроне и в поезде.

Сотрудники Ново-Уренгойского линейного отдела постоянно работают со школами, колледжами и детскими домами: читают лекции, проводят экскурсии. Некоторые детские дома правоохранители берут на патронаж. Как например, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко». Сейчас там временно проживают несколько десятков детей и подростков — сирот от 3 до 18 лет.

Повторение мать учения. Правила поведения на вокзале детям пригодятся.

Источник фотографии: пресс-служба УТ МВД России по УрФО