Следователи Санкт-Петербурга выясняют причины госпитализации 10 воспитанников детского сада

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи организовали проверку по факту госпитализации десяти воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге.

— По факту госпитализации десяти воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге проводится проверка. Следователи осматривают дошкольное учреждение, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщила пресс-служба Следственного комитета России на канале в Telegram.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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