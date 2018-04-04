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Следователи Санкт-Петербурга выясняют причины госпитализации 10 воспитанников детского сада
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Следователи Санкт-Петербурга выясняют причины госпитализации 10 воспитанников детского сада 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи организовали проверку по факту госпитализации десяти воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге.
— По факту госпитализации десяти воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге проводится проверка. Следователи осматривают дошкольное учреждение, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщила пресс-служба Следственного комитета России на канале в Telegram.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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