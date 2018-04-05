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СКР начал проверку гибели женщины из-за ДТП с трамваем в Москве
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СКР начал проверку гибели женщины из-за ДТП с трамваем в Москве 

ТВ Центр 58 минут назад
Фото: ТВ Центр
Сотрудники Следственного комитета России начали проверку после появившейся в СМИ информации о гибели женщины в результате ДТП с участием трамвая на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу.
"Из информации СМИ следует, что вечером 2 апреля 2018 года на юге Москвы произошло происшествие с участием трамвая, в результате которого погибла 52-летняя женщина. По поручению руководства по данному факту следственными органами СКР по Москве организована доследственная проверка. Также в статье рассказывается, что водитель трамвая, следующего по улице Чертановская, после высадки пассажиров начал движение по маршруту, не заметив, что нога женщины оказалась зажата между салоном транспортного средства и проезжей частью", — отметили в сообщении.
В СКР отметили, что потерпевшая была незамедлительно госпитализирована, однако все равно скончалась от полученных телесных повреждений.
"Будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — подчеркнули в ведомстве.
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