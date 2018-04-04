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В 2017 году женщины в Петербурге сделали почти 20 тысяч абортов
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В 2017 году женщины в Петербурге сделали почти 20 тысяч абортов 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В прошлом году в Петербурге было зафиксировано почти 20 тысяч абортов, сообщают «Невские новости». Об этом на заседании в городском ЗакСе заявила уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Светлана Агапитова.
Предотвращено было только 2 тысячи абортов. По мнению детского омбудсмена, это произошло потому, что психологи часто склоняют женщин к прерыванию, а не сохранению беременности. Так, в нескольких женских консультациях было проведено тестирование работы психологов. Беременная двойней 19-летняя девушка пришла на прием и сказала, что не уверена в своей готовности стать матерью и воспитать детей. В двух консультациях ее отговорили рожать.
«Ей сказали: «Милочка, ну зачем тебе эта обуза, еще успеешь родить». Эти психологи уже не работают, — отметила Агапитова. — Психологи должны помочь сделать женщинам правильное решение. К сожалению, беременность не всегда бывает желательной. Психологи есть не во всех женских консультациях».
Уровень детской смертности в 2017 году составил 3,6%: 193 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет скончались, примерно в 30% смерть наступила в результате несчастного случая.
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