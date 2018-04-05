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Воспитанники школы №429 поставили спектакль по сказке «Телефон»
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Воспитанники школы №429 поставили спектакль по сказке «Телефон» 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Старшие дошкольники специально к Дню смеха подготовили и поставили театрализованное представление для детей из старшей и средней групп.
В честь первого апреля юные соколинцы из отделения школы №429 по адресу: проспект Буденного, д.20А показали спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Телефон». Веселые скоморохи показали также смешную постановку «Небылицы в лицах», а удивительные звери перенесли собравшихся в зале в волшебную страну, где всегда есть место смеху и веселью. Как отмечают сотрудники школы, к концу праздничного представления в зале не осталось ни единого хмурого лица.
Театрально-игровая деятельность обогащает художественный и эмоциональный опыт детей, расширяет кругозор ребят, учит их адекватному взаимодействию и общению, а также в целом является источником новых позитивных переживаний ребенка — потому она очень важна для воспитания.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.
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