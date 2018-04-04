Пусть мама за руку возьмёт: почему нельзя молчать о теме детского сиротства

Социально значимые публикации прольют свет на тему социального и круглого сиротства в крае, расскажут истории местных жителей, принявших одиноких детей в свои семьи, доказав, что некровный ребёнок может стать родным. Перед тем, как окунаться с головой в эту тему, необходимо понять, что из себя представляет социальное сиротство, и почему этот термин в первую очередь должен уйти в забвение.

На приём в семью

В последние годы в Приморье уделяется большое внимание проблеме сиротства. Региональные СМИ, политики, предприниматели, чиновники, рядовые граждане — все они оказывают посильную помощь юным жителям края, волею случая оказавшихся без поддержки родителей, реализовать своё конституционное право жить и воспитываться в семье. И дело тут вовсе не в «политике партии», а в банальном человеческом неравнодушии: современное общество наконец-то развернулось лицом к проблеме и в унисон запело строчку из известной песни: «Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети».

Это же подтверждают статистические цифры регионального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей: за период действия новой законодательной базы с 2012 г. количество нуждающихся в семейном устройстве детей снизилось с 3 681 до 2 034.

— Это результат большой межведомственной работы — от оказания помощи кандидатам подготовиться к самому ответственному шагу в жизни до преобразования детских домов в Центры семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказывает начальник отдела охраны прав детей краевого департамента образования и науки Евгения Бик. — Благодаря этому в Приморье сформировались 897 приёмных семей, подаривших настоящее счастье 1 899 детям. Отрадно видеть год от года снижающееся количество нуждающихся в маме и папе малышей при заметном росте рождаемости и численности детского населения.

Есть и другая, не такая уж и радужная, сторона — несмотря на общее снижение численности воспитанников государственных учреждений, процент социальных сирот так и остается на уровне 70%.

— У социальных сирот есть мама с папой или же один из них, которые по какой-то причине лишены или ограничены в родительских правах. Основанием для этого может быть пребывание в местах лишения свободы, серьёзные проблемы со здоровьем, наркотическая зависимость, алкоголизм и многие другие факторы, угрожающие жизни и здоровью ребёнка. После изъятия из семьи такие дети получают статус «оставшиеся без попечения родителей», что является синонимом «социального сиротства», они направляются в замещающие семьи или же в Центры, — поясняет Евгения Валерьевна.

Центры семейного устройства совместно с региональными органами опеки и попечительства разрабатывают для всех поступивших детей индивидуальные планы жизнеустройства, где главная цель — сохранение детско-родительских отношений, возвращение в родную семью, а уж потом поиск новых родителей.

Выйти из кризиса

Каждый ребёнок, в силу разных жизненных обстоятельств оставшийся без родительского надзора, в обязательном порядке ставится на учёт в региональные органы опеки и попечительства. Они бдительно следят за его судьбой даже после ухода из госучреждений в семью. В Приморье такой надзор осуществляется за 10 514 детьми, 79% из которых уже переданы на различные формы семейного устройства — под опеку, в приёмную семью и на усыновление.

Отдельной строкой достижений сотрудников краевых социальных служб и органов системы профилактики социального сиротства отмечены дети, вернувшиеся в отчий дом. По итогам 2017 г. 219 ребят вновь оказались под крылом кровных мамы и папы.

За каждым отдельным случаем счастливого возвращения стоят месяцы, а порой и годы, упорной работы с однажды оступившимися родителями, реки слёз изъятых из семейного гнезда детей. Именно поэтому задачей номер один для органов системы профилактики социального сиротства является выявление неблагополучных семей на ранней стадии и проведение профилактической работы — недопущение развития социально-опасного положения в жизни мам и пап, которое в конечном итоге приведет к изъятию ребёнка.

В работу по реабилитации семьи по максимуму включаются профильные специалисты. В муниципалитетах действуют координационные советы, чья работа направленна на ранее выявление кризисных семей и оказание им помощи. Департамент труда и социального развития Приморья предлагает родителям пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости, найти работу, оформить положенные льготы и т. д. Комиссии по делам несовершеннолетних всегда готовы помочь восполнить пробелы в воспитании юных личностей и предупредить проявление девиантного поведения у детей и подростков.

— Как бы ни было в наших учреждениях хорошо, сытно и тепло, какие замечательные условия проживания мы бы не создали, дети всё равно будут с нежностью вспоминать свою родную маму и мечтать о возвращении домой, — говорит начальник территориального отдела опеки и попечительства Первореченского района Владивостока Ольга Черноливская. — Важно понять, что перед органами системы профилактики социального сиротства не стоит цель непременно изъять детей из неблагополучных семей. Наоборот, мы ратуем за сохранение кровной связи и готовы оказать всю необходимую помощь для реабилитации, гармонизации детско-родительских отношений.

По мнению специалиста, и самые сложные проблемы в семьях решаемы, если люди реально захотят изменить свою жизнь ради детей. Даже при ограничении и лишении права воспитывать ребёнка органы опеки не опускают руки и снова предоставляют родителям возможность выйти из бедственного положения, другое дело, что далеко не все готовы приложить усилия, чтобы пройти этот трудный путь.

— Нельзя сказать, что численность социальных сирот в Приморье увеличивается, но из-за безответственности отдельных категорий граждан этот показатель пугающе медленно снижается. Я думаю, что на данный момент мы видим последствия переломных 90-х годов, когда в новую страну ворвались ранее недоступные в таком большом количестве наркотические вещества и алкоголь. Принятые государством меры по пропаганде здорового образа жизни в скором времени дадут свои плоды, — считает эксперт.

Долгий путь домой

Чтобы восстановиться в родительских правах, необходимо обратиться в суд, собрать большой пакет документов, привести в порядок жильё и, самое главное, доказать свою возможность обеспечить ребёнку достойное детство. Большинство застревает на последнем пункте, ведь затянувшийся асоциальный образ жизни не подразумевает официальное трудоустройство и стабильный доход. Есть выход — департамент труда и социального развития постоянно ищет вакансии для этих людей, опека методически и юридически сопровождает их путь к новой жизни, Центры содействия семейному устройству консультируют родителей по вопросам восстановления в правах и параллельно отрабатывают все возможные родственные связи, чтобы ребёнок не отрывался от семьи, пока мама работает над собой.

Такая времязатратный процесс восстановления в родительских правах объясняется большим охватом людей, инстанций, ведомств. Например, чтобы вернуть в семью ребёнка, изъятого в Покровке и помещённого в один из Центров Владивостока, взрослым придётся пройти как минимум через два муниципалитета.

— Для истинно любящих людей любые трудности будут нипочём, если в финале они смогут сжать в объятиях своих дочек и сыночков, — убеждена Ольга Черноливская. — В моей практике был случай, когда молоденька мамочка смогла вернуть домой пятерых малышей-погодков. Ей было не больше 30 лет, в голове гулял ветер, чувство ответственности оставалось где-то за кадром. Осознание своего ошибочного поведения пришло к ней в момент, когда детей уже поместили в детский дом. Вместо того чтобы жалеть себя, она взяла себя в руки, устроилась на работу нянечкой в детском саду, обратилась в суд, каждый день приходила к детям, с нашей помощью улучшила условия жизни в квартире. Три месяца назад, спустя около года борьбы, ей вернули всех пятерых детей и даже помогли устроить младших в детский сад.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

КСТАТИ

Возможность на корню изменить свою жизнь появляется не только после применения самой жёсткой меры к нерадивым родителям. В Приморском крае работают социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, куда вставшие на истинный пусть мамы и папы могут по заявлению временно поместить своих детей от трёх месяцев до полугода. Там дети могут отдохнуть и оздоровиться от жизненных трудностей, опытные психологи помогут им проработать накопившиеся внутренние проблемы, разобраться в себе, успокоиться и заново поверить в свою семью. Поездка в реабилитационный центр очень похожа на детский лагерь, только там родители приходят в гости к ребятам не по выходным, а ежедневно. Вот только, чтобы семья по-настоящему воссоединилась, во время каждого свидания близкие родители должны раскрыться перед чадами с новой, положительной стороны.