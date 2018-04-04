Движение трамваев в районе Семеновской площади, рядом с которой расположен горевший торговый центр «Персей для детей», восстановлено. Об этом сообщает ГУП «Мосгортранс» в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в торговом центре приостановлено движение трамваев №2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади.
В свою очередь Агентство «Москва» сообщало, что в ТЦ «Персей для детей» произошло возгорание, в результате которого погиб сотрудник ТЦ и пострадали шестеро пожарных. По данным МЧС, огонь возник на шестом этаже здания. Сотрудники СК установили, что очаг возгорания находился на складах ткацкой фабрики, располагавшихся над помещениями ТЦ. В 13:39 пожар, площадь которого составила 80 кв. м, был ликвидирован.
По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». Как сообщала Агентству «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова, на месте происшествия организована работа следственной группы под руководством главы столичного управления СК Александра Дрыманова.