Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено

Движение трамваев в районе Семеновской площади, рядом с которой расположен горевший торговый центр «Персей для детей», восстановлено. Об этом сообщает ГУП «Мосгортранс» в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в торговом центре приостановлено движение трамваев №2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади.

В свою очередь Агентство «Москва» сообщало, что в ТЦ «Персей для детей» произошло возгорание, в результате которого погиб сотрудник ТЦ и пострадали шестеро пожарных. По данным МЧС, огонь возник на шестом этаже здания. Сотрудники СК установили, что очаг возгорания находился на складах ткацкой фабрики, располагавшихся над помещениями ТЦ. В 13:39 пожар, площадь которого составила 80 кв. м, был ликвидирован.