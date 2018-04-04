Пожар в торговом центре «Персей для детей» ликвидирован

Пожар в торговом центре «Персей для детей» в 13:39 был ликвидирован. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС по Москве.

В 13 часов 39 минут пожар на ул. Малая Семеновская, дом 28 ликвидирован https://t.co/KvYLCGV2rI

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 4 апреля 2018 г.

Информацию подтвердил начальник ГУ МЧС по столице Илья Денисов.

СПРАВКА «ВМ»

Торговый центр «Персей для Детей» у метро Семеновская был открыт в 2009 году. Он входит в крупную сеть детских центров Москвы. В описании услуг и преимуществ, указывается, что в ТРЦ большие площади. На момент открытия он считался современным, эскалаторами и удобными лестничными каскадами. Есть большие галереи и места для отдыха. Четырехэтажный «Персей для детей» — крупнейший из всех в сети торговых центров. Сюда постоянно приезжали родители с детьми, так как была представлена детская одежда и обувь и весь ассортимент существующих детских товаров: коляски, автокресла, детская мебель и кроватки, детское питание, книги, игрушки. На последнем этаже расположен детский клуб «Афина». На улице перед торговым центром располагается игровая площадка для детей. Игровая комната есть и внутри торгового центра. Также есть салон красоты для детей.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

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