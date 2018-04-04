«Здание трясется»: пермских родителей напугало строительство многоэтажки рядом с детским садом

Родители пермских дошкольников пожаловались в соцсетях на то, что здание детского сада в Кировском районе трясется из-за того, что на соседнем участке вбивают сваи для строительства жилой многоэтажки. Корреспондент 59.ru побывал в детсаду, и выяснил, оправданы ли претензии мам и пап.

— Возле детсада №85 на Судозаводской начали строить жилой дом. Прямо забор к забору. Неделю назад стали вбивать сваи, из-за чего трясётся всё здание садика, — написала мама дошкольник в группе «Мой город Пермь». — Просто страшно представить, что может случиться со зданием детского сада от этих вибраций. Хорошо, если корпус выдержит вбивание свай… Но после этого привезут краны, и они будут стоять над головами детей, будет лететь мусор, строительные материалы… В общем, нам, родителям, просто страшно водить детей в детский сад.

В комментариях под записью свое недовольство выразили и другие родители.

— У меня ребенок ходит в этот корпус, и я реально боюсь за ее жизнь. У нас в группе аж кружки стучат друг об друга, — сообщила мама другой воспитанницы.

Заведующая детским садом рассказала 59.ru, что опасности для детей нет, и пригласила нас убедиться в этом. На фото видно, что стройплощадка тщательно огорожена, есть специальные козырьки, которые предотвратят попадание мусора на территорию садика.

За забором детского сада вбивают сваи для нового дома

— С первых дней строительства мы договорились с застройщиком о том, что работы на площадке не ведутся во время тихого часа и прогулок. Свое обещание он выполняет, — рассказала 59.ru заведующая учреждением Светлана Лбова. — В остальное время сваи вбивают. Этот звук слышно в детском саду, но он не настолько громкий, чтобы мешать занятиям и играм. Вибрации мы не ощущаем, трещин и других ее последствий также в здании нет. Я была не в курсе, что родители испытывают опасения из-за начавшейся стройки. Ко мне с вопросами о том, насколько она безопасна, они не подходили.

В администрации Перми 59.ru также заявили, что никакой критической ситуации в детском саду нет.

— На участке на улице Судозаводской, 28 неподалеку от детского сада жилой дом строит ООО «Стром». У компании есть разрешение на строительство, проект объекта прошел экспертизу и соответствует требованиям по безопасности, — рассказали в департаменте градостроительства и архитектуры Перми. — После начала строительства трещин на здании детского сада не появилось. Несколько лет назад там был капитальный ремонт, в ходе которого укрепили несущие конструкции.

В департаменте рассказали, что застройщик, возводящий дом рядом с детсадом, должен особенно тщательно соблюдать технику безопасности и контролировать уровень шума. Выяснить, выполняются ли эти требования должен Госстройнадзор.

— Администрация будет держать этот вопрос на контроле, — пообещали в мэрии.

Ситуацию также прокомментировал представитель компании-застройщика.

— Мы понимаем, что строительство жилого дома рядом с детским садом — это очень ответственное дело. Мы должны возвести здание качественно и с минимальным дискомфортом для детей, — рассказали 59.ru в ООО «Стром». — Поэтому работы идут только в согласованные с заведующей часы, а сваи забиваются способом, создающим лишь небольшую вибрацию. Для этого мы бурим лидирующие скважины, в которые погружаем сваи. И только потом приступаем к вбиванию.

Забор между стройплощадкой и садиком высокий, и оборудован козырьками

По информации застройщика, перед началом строительства его специалисты осмотрели все близлежащие здания, записали и сфотографировали имеющиеся в них дефекты, на месте трещин установили маячки.

— Состояние этих меток регулярно контролируется. Негативных изменений после начала строительства нет, — уверены в компании. — При вбивании первых свай присутствовали специалисты лаборатории политехнического университета. Они измеряли уровень вибрации и пришли к выводу, что колебания фундаментов близлежащий зданий и грунтов — в пределах нормы.

С вопросами на тему строительства жилого дома и его негативного влияния на детский сад заведующая ДОУ просит обращаться к ней. А она уже передаст информацию застройщику.

— У нас налажен контакт, претензии и предложения родителей заведующая может передать нам, а мы примем их во внимание. Также наши контакты указаны на информационном щите, который установлен у будущего дома, — сообщили в ООО «Стром».