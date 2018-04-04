СК начал проверку из-за госпитализации 10 малышей в детском саду в Петербурге

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, проводится осмотр детского сада, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. Ранее к проверке инцидента подключилась городская прокуратура

Детей госпитализировали сегодня утром из детского садаа № 111 на Искровском проспекте, причины пока не названы, но по данным петербургских СМИ, их увезли в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.