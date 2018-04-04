Сенаторы нашли способ уладить конфликт биологических родителей и суррогатных матерей

Суррогатное материнство в России считается одним из способов повышения рождаемости. Но в законодательном поле этот вид вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) пока полностью не отрегулирован. Из-за этого у некоторых пар возникают сложности, рассказал « Парламентской газете » глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

«Как показывает судебная практика и многочисленные обращения граждан в адрес нашего комитета, родители сталкиваются с проблемой государственной регистрацией их рождения», — пояснил он.

В связи с этим сенаторы разработали проект поправок в ряд нормативных актов. По мнению авторов инициативы, корень проблемы — в несоответствии положений Закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ», с одной стороны, и Семейного кодекса и Закона «Об актах гражданского состояния» — с другой.

В первом законе отмечено, что завести детей с помощью суррогатной матери могут пары как состоящие, так и не состоящие в браке, а также одинокие женщины, для которых вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям. В то же время Семейный кодекс, Закон «Об актах гражданского состояния» даёт право быть записанными в качестве родителей только парам, официально состоящим в браке. При этом они должны получить согласие от женщины, которая выносила и родила их ребёнка.

Таким образом, гражданские муж и жена, а также одинокая женщина, которые завели детей с помощью суррогатной матери, не могут официально стать родителями своего биологического ребёнка. В этой ситуации больше всего страдают дети, подчёркивает Валерий Рязанский.

«Судебные разбирательства в этой части имеют затяжной характер, рождЁнные дети весь этот период оказываются лишЁнными прав, в частности права на получение бесплатной медицинской помощи», — беспокоится парламентарий.

Законопроект, подготовленный сенаторами, призван привести в соответствие указанные нормативные акты. 31 марта Правительство опубликовало свой отзыв на эту инициативу. Чиновники заметили, что Семейный кодекс всё же предусматривает порядок установления происхождения ребёнка от лиц, не состоящих в браке. Кроме того, возникли замечания к терминологии, которую используют авторы законопроекта. В итоге Кабмин рекомендовал доработать законопроект до вынесения на первое чтение.

Как сообщили «Парламентской газете» в Комитете Совета Федерации по социальной политике, сенаторы обсудят возникшие замечания вместе с представителями Правительства в ходе рабочего совещания. Сенаторы выразили надежду, что встреча состоится в ближайшее время.

Действующие российские законы дают право на зачатие детей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства, только по медицинским показаниям. В Законе «Об охране здоровья граждан РФ» эти технологии определяются как методы лечения бесплодия. Любой из них предполагает информированное согласие биологических родителей и доноров, а также суррогатных матерей.

В том же законе определяется, что суррогатной матерью может быть только здоровая женщина возрастом от 20 до 35 лет, которая имеет хотя бы одного здорового собственного ребёнка. Если при этом она состоит в браке, то её супруг должен дать письменное согласие на то, чтобы она выносила и родила ребёнка для других родителей.