Юные кинологи из Хорошево-Мневников посетили выставку собак

Юные кинологи, воспитанники Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево», посетили выставку собак благотворительного фестиваля «Woof», которая состоялась на территории арт-пространства «Хлебозавод».

— На выставке дети познакомились с очаровательными питомцами, ожидающими своих новых хозяев, передали подарки для приютских зверюшек, приняли участие в мастер-классе ветеринарной клиники «Биоконтроль», на котором получили полезные знания по содержанию и уходу за животными, а также сделали игрушечных собачек себе, своим друзьям и родителям, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.

Напомним, в клубе кинологов занимаются дети от 6 до 18 лет и взрослые, они знакомятся с основами современной кинологии. Участники регулярно посещают выставки и дрессировочные площадки. (ео)