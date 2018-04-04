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Юные кинологи из Хорошево-Мневников посетили выставку собак
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Юные кинологи из Хорошево-Мневников посетили выставку собак 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Юные кинологи, воспитанники Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево», посетили выставку собак благотворительного фестиваля «Woof», которая состоялась на территории арт-пространства «Хлебозавод».
— На выставке дети познакомились с очаровательными питомцами, ожидающими своих новых хозяев, передали подарки для приютских зверюшек, приняли участие в мастер-классе ветеринарной клиники «Биоконтроль», на котором получили полезные знания по содержанию и уходу за животными, а также сделали игрушечных собачек себе, своим друзьям и родителям, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.
Напомним, в клубе кинологов занимаются дети от 6 до 18 лет и взрослые, они знакомятся с основами современной кинологии. Участники регулярно посещают выставки и дрессировочные площадки. (ео)
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