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Юные волгоградцы увидят спектакли Владимирского театра кукол
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Юные волгоградцы увидят спектакли Владимирского театра кукол 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Спектакли Владимирского театра кукол пройдут в Волгограде 6 и 7 апреля в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Волгоградском областном театре кукол», малыши увидят две сказочные постановки — «Идёт Коза рогатая» и «Хитроумный солдат», в которых помимо представления, будут звучать русские народные песенки-потешки. Кроме того, дети увидят народные танцы.
Отметим, ответный визит волгоградского театра кукол состоится с 19 по 21 апреля со спектаклем «Соловей» по сказке Ганса Христиана Андерсена и оперой-буфф «Доктор Айболит» Андрея Усачёва. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодёжи» артисты в 2018 году проведут сразу три гастрольных тура совместно со своими коллегами из Владимира, Саранска и Махачкалы.
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