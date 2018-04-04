Юные волгоградцы увидят спектакли Владимирского театра кукол

Спектакли Владимирского театра кукол пройдут в Волгограде 6 и 7 апреля в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Волгоградском областном театре кукол», малыши увидят две сказочные постановки — «Идёт Коза рогатая» и «Хитроумный солдат», в которых помимо представления, будут звучать русские народные песенки-потешки. Кроме того, дети увидят народные танцы.