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Тематическая неделя «Морские обитатели» прошла в одной из школ Кузьминок
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Тематическая неделя «Морские обитатели» прошла в одной из школ Кузьминок 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Тематическая неделя «Морские обитатели» прошла в старшей группе здания № 6 дошкольного отделения «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова». Она позволила обогатить и систематизировать знания и представления детей о жизни рыб и обитателей моря.
В образовательной деятельности дети пополнили знания о подводном мире, о морских обитателях, отметили характерные особенности, описали среду обитания, рассмотрели презентации. В группе была организована мини-выставка «Морское царство», составлен коллаж на тему «Подводный мир», где рыбки были сделаны из бумаги в технике оригами. Также ребята поиграли в сюжетно-ролевую игру «В поисках сокровищ».
В процессе всей тематической недели дети проявили активный познавательный интерес и смогли реализовать свои творческие способности. (вт)
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