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20 юных вологжан прошли отбор для отдыха в «Артеке» в июне
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20 юных вологжан прошли отбор для отдыха в «Артеке» в июне 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
На 7 и 8 смену в лагерь «Артек» отправятся 20 детей. Все они прошли областной конкурсный отбор.
Седьмая смена стартует 20 июня и будет посвящена теме «От мечты до достижений». Три недели в международном детском центре проведут спортивные и талантливые школьники со всей России. Ребята попробуют себя в роли спортсменов, болельщиков, помощников судей, медиков, журналистов, комментаторов, сформируют группы поддержки. Тех, кому больше интересно творческое направление, ждут мастерские, интересные встречи и познавательные экскурсии.
Участники восьмой смены «Дружба. Friendship. 友誼» побывают на Международной детской ассамблее по модели ООН. Школьников познакомят с культурой разных стран, научат вести переговоры, приоткроют тайны международной дипломатии. Смена продлится с 14 июля по 3 августа.
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