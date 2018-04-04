20 юных вологжан прошли отбор для отдыха в «Артеке» в июне

На 7 и 8 смену в лагерь «Артек» отправятся 20 детей. Все они прошли областной конкурсный отбор.

Седьмая смена стартует 20 июня и будет посвящена теме «От мечты до достижений». Три недели в международном детском центре проведут спортивные и талантливые школьники со всей России. Ребята попробуют себя в роли спортсменов, болельщиков, помощников судей, медиков, журналистов, комментаторов, сформируют группы поддержки. Тех, кому больше интересно творческое направление, ждут мастерские, интересные встречи и познавательные экскурсии.