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Во Владимире из-за недосмотра матери младенец получил травму головы
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Во Владимире из-за недосмотра матери младенец получил травму головы 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел 20 декабря прошлого года. У женщины двое детей. Она на несколько минут вышла из комнаты, оставив без присмотра шестимесячного сына. В результате мальчик упал с кровати. Он получил ушиб мозга и закрытый перелом костных пластинок темени.
Мать осмотрела ребенка. Она решила, что с ним все в порядке, и не вызвала врачей. Только через два дня женщина заметила на голове малыша гематому. Медики оказали младенцу помощь. Сейчас с ним все в порядке.
В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело.
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