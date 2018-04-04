Во Владимире из-за недосмотра матери младенец получил травму головы

Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел 20 декабря прошлого года. У женщины двое детей. Она на несколько минут вышла из комнаты, оставив без присмотра шестимесячного сына. В результате мальчик упал с кровати. Он получил ушиб мозга и закрытый перелом костных пластинок темени.

Мать осмотрела ребенка. Она решила, что с ним все в порядке, и не вызвала врачей. Только через два дня женщина заметила на голове малыша гематому. Медики оказали младенцу помощь. Сейчас с ним все в порядке.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело.