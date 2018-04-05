Детей района приглашают на лекции по экологии в Парк Горького

Бесплатные лекции по экологии подготовили сотрудники «Зеленой школы» Парка Горького. Занятия начнутся с 8 апреля.

— Дети узнают подробности о жизни перелетных птиц и какие первоцветы можно встретить после того, как растает снег, — проинформировала сотрудница «Зеленой школы».

Другие занятия посвятят рассказу о жизни лабораторных животных и об опасных химических элементах.

Для участия нужно пройти предварительную регистрацию на сайте Парка Горького. Мероприятие подходит для детей от пяти лет.

Лекции начинаются в 14:00. Каждое занятие рассчитано на час.