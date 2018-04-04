Юные куряне примут участие в выставке рисунка «Охрана труда глазами детей»

Для подготовки мероприятия были представлены более 1000 работ из 38 субъектов РФ Юные куряне примут участие в выставке рисунка «Охрана труда глазами детей». Мероприятие пройдет с 10 по 12 апреля. Выставка организована с целью привлечь внимание общественности, начиная со школьной скамьи, к проблемам производственного травматизма и его профилактике.