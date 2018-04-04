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Юные куряне примут участие в выставке рисунка «Охрана труда глазами детей»
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Юные куряне примут участие в выставке рисунка «Охрана труда глазами детей» 

Курские известия 55 минут назад
Фото: Курские известия
Для подготовки мероприятия были представлены более 1000 работ из 38 субъектов РФ  Юные куряне примут участие в выставке рисунка «Охрана труда глазами детей». Мероприятие пройдет с 10 по 12 апреля. Выставка организована с целью привлечь внимание общественности, начиная со школьной скамьи, к проблемам производственного травматизма и его профилактике.
Для подготовки выставки в Минтруд России были представлены более 1000 работ из 38 субъектов РФ, в том числе и из Курской области, сообщили в пресс-службе администрации области.
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