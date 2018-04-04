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Волгоградка удостоилась «Материнской славы» за заслуги в воспитании 5 детей
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Волгоградка удостоилась «Материнской славы» за заслуги в воспитании 5 детей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
34-летнюю жительницу Волгограда Светлану Самойлову наградили Почетным знаком «Материнская слава» за воспитание четверых сыновей и дочери.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской Думы, женщина воспитывает детей с мужем. Ивану, самому старшему ребенку, недавно исполнилось 15 лет, а малышке Анне всего полтора года.
По словам коллег и педагогов Светланы, она очень заботливая мама, которая с большим вниманием относится к образованию и всестороннему развитию своих детей. Старшие ребята постоянно участвуют в различных конкурсах, фестивалях и олимпиадах и часто побеждают.
Напомним, право на получение «Материнской славы» имеют жительницы Волгограда, достойно воспитавшие пять и более детей, «Родительской славы» — супруги, вырастившие трех и более детей. Обладателям наград выплачиваются единовременные денежные пособия в размере 30 000 и 20 000 рублей соответственно.
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