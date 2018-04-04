Ясли для 60 детей появится на Бору

Администрация городского округа города Бор выбрала подрядчика для проектировки пристроя к детскому саду № 14 «Боровичок». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен будет спроектировать для детсада пристрой на 60 мест. Здание будет одноэтажным, оно рассчитано на три группы для детей раннего возраста (от 1 до 3-х лет). Пристрой будет соединен с основным зданием учреждения переходной галереей.

Отмечается, что на прилегающей территории и во всех помещениях ясельных групп установят видеонаблюдение. Полы в новом помещении детского сада будут теплыми. На улице для каждой ясельной группы предусмотрены площадки для прогулок не менее 140 кв. м каждая.

Начальная цена контракта составляла 1,6 млн рублей. Среди 5 участников электронного аукциона победителем стал ЦКБ «Монолит». Подрядчик предложил выполнить проектировку пристроя за 979,4 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены в течение 2 месяцев с момента заключения контракта.