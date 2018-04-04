Ещё
Ясли для 60 детей появится на Бору
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ясли для 60 детей появится на Бору 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Администрация городского округа города Бор выбрала подрядчика для проектировки пристроя к детскому саду № 14 «Боровичок». Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен будет спроектировать для детсада пристрой на 60 мест. Здание будет одноэтажным, оно рассчитано на три группы для детей раннего возраста (от 1 до 3-х лет). Пристрой будет соединен с основным зданием учреждения переходной галереей.
Отмечается, что на прилегающей территории и во всех помещениях ясельных групп установят видеонаблюдение. Полы в новом помещении детского сада будут теплыми. На улице для каждой ясельной группы предусмотрены площадки для прогулок не менее 140 кв. м каждая.
Начальная цена контракта составляла 1,6 млн рублей. Среди 5 участников электронного аукциона победителем стал ЦКБ «Монолит». Подрядчик предложил выполнить проектировку пристроя за 979,4 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены в течение 2 месяцев с момента заключения контракта.
Newsroom24: последние новости
Водянова откроет конференцию Фонда «Обнаженные сердца» в Нижнем Новгороде Концерт «Прогулки одинокого мечтателя» прозвучит в Литературном музее Горького В сети появился фильм в защиту Олега Сорокина – “Опровержение”
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение