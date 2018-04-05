В Ульяновске возбудили дело после смерти шестилетнего мальчика

САМАРА, 5 апр — РИА Новости . Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика в Ульяновске по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает СУ СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным СК, инцидент произошел 4 апреля в квартире одного из домов на Львовском бульваре в Заволжском районе Ульяновска. Предварительная причина смерти ребенка — внутренняя травма брюшной полости. По версии следствия, мальчик находился дома, почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Несмотря на принятые бригадой медиков меры, ребенок умер.

Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Баранов на своей странице в Facebook сообщил, что мальчик воспитывался в приемной семье.

"Отделом опеки и попечительства Ульяновской области уже начата внутренняя комплексная проверка. В случае установления криминальной причины смерти также будет дана принципиальная оценка действиям или бездействию должностных лиц органов опеки по соблюдению прав несовершеннолетних", — отметил Баранов.

Он добавил, что в семье, где умер мальчик, есть еще один приемный ребенок, который на время следствия будет находиться в одном из социально-реабилитационных центров региона.