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Поделки из крупы научат делать на Родионовской
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Поделки из крупы научат делать на Родионовской 

Управа района Куркино 36 минут назад
Фото: Управа района Куркино
Оригинальные сувениры для родных и друзей с использованием природных материалов детей научат делать на мастер-классе в Музее природы на Родионовской улице.
В среду, 5 апреля, здесь состоится мастер-класс «Пасхальная мастерская». Дети будут использовать в работе цветную крупу и картон. Как отметили в пресс-службе Мосприроды, занятие рассчитано на детей от 5 лет.
Мастер-класс начнется в 15.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Более подробная информация и запись по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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