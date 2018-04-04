Поделки из крупы научат делать на Родионовской

Оригинальные сувениры для родных и друзей с использованием природных материалов детей научат делать на мастер-классе в Музее природы на Родионовской улице.

В среду, 5 апреля, здесь состоится мастер-класс «Пасхальная мастерская». Дети будут использовать в работе цветную крупу и картон. Как отметили в пресс-службе Мосприроды, занятие рассчитано на детей от 5 лет.

Мастер-класс начнется в 15.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Более подробная информация и запись по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)