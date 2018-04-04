«Федорино горе» показали в детском саду в Дубровском проезде 

В отделении дошкольного образования «Маячок» школы № 1274 имени Владимира Маяковского показали музыкальное представление «Федорино горе». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Воспитатели Матюхина Н. П., Письмак Е. А. и музыкальный руководитель Сперанская Н. В. вместе с детьми подготовительной группы подготовили музыкальное представление по сказке Корнея Чуковского «Федорино горе». Показ спектакля ребята посвятили Всемирному дню театра и пригласили детей из других групп, — сообщили в администрации.
Отделение расположено по адресу: Дубровский проезд, дом 7. (вт)