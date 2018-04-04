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Мэрия определилась с ценами на путевки в детские лагеря Петрозаводска
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Мэрия определилась с ценами на путевки в детские лагеря Петрозаводска 

Карельские вести 49 минут назад
Путевка на 21 день в оздоровительный лагерь «Старт» обойдется в более чем 28 тысяч рублей.
Администрация столицы Карелии представила сводный реестр детских лагерей, финансирование которых будет осуществляться за счет средств городского бюджета и средств субсидии из республиканской казны.
Планируется, что в период оздоровительной кампании 2018 года состоится 44 смены в детских лагерях для более 2000 детей. В том числе запланированы 14 смен лагерей дневного пребывания для 417 детей, 27 смен в профильных для 1284 детей, а также три смены на загородной базе отдыха «Старт» для 450 детей. Уточняется, что ведется работа по подготовке базы отдыха «Уя» для проведения тренировочных мероприятий юных спортсменов.
В оздоровительном лагере «Старт» стоимость проживания в день определена в размере 1 350 рублей за счет средств родительской платы. Таким образом, стоимость путевки на 21 день составит 28 350 рублей.
В мэрии уточнили, что в рамках целевой программы «Адресная социальная помощь» на 2018 год предусмотрена полная или частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок. Компенсация предоставляется один раз в год в отношении одного ребенка в размере, равном стоимости путевки, но не более 11 тысяч рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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