Власти Прикамья выделили 600 миллионов рублей на поддержку родителей первенцев

Пермский край стал первым регионом, в бюджете которого заложены дополнительные средства на поддержку молодых родителей. Более 600 миллионов рублей будут направлены жителям края, у которых появился первый ребёнок. Об этом рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин на заседании правительства.

Павел Фокин отметил, что на фоне роста численности многодетных семей значительно снизилось количество первых рождений. Поэтому по инициативе президента Владимира Путина был принят федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям с первым ребёнком. Ежемесячная выплата в размере 10 289 рублей в связи с рождением первенца выплачивается до достижения ребёнком полутора лет. Правом на выплату могут воспользоваться семьи, среднедушевой доход которых не превышает 16 206 рублей на каждого. После того, как ребёнку исполнится полтора года, семья получит единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей.

Чтобы оформить пособие, нужно подать заявление в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка. В Пермском крае выплаты уже начались с января 2018 года.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин

— Наши приоритеты остаются неизменными — сохранение уровня рождаемости, поддержка ответственного родительства, создание условий для благополучия семей с детьми, поддержка старшего поколения, повышение качества жизни жителей Прикамья, — сказал Павел Фокин. — В 2017 году детское население составило 605 тысяч детей. Это на 35 тысяч детей больше, чем в 2016 году. Снизилось количество семей с низкими доходами — их стало меньше на 13 тысяч. Детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году стало меньше на 600 детей.

В целом на поддержку семей с детьми в трёхлетнем бюджете Пермский край выделит около 27,6 миллиарда рублей.