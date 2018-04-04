В Ульяновской приемной семье скончался шестилетний ребенок-сирота

Шестилетний мальчик, воспитывавшийся в одной из ульяновских приемных семей, скончался по неустановленной пока причине. Ее выясняют правоохранительные органы

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Баранов , если будет установлена криминальная причина смерти ребенка, необходимо будет дать принципиальную оценку и действиям должностных лиц органов опеки.

В семье, куда был принят на воспитание сирота, растет еще один ребенок. На время следствия он будет изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр.