В Ульяновской приемной семье скончался шестилетний ребенок-сирота 

Шестилетний мальчик, воспитывавшийся в одной из ульяновских приемных семей, скончался по неустановленной пока причине. Ее выясняют правоохранительные органы.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Баранов, если будет установлена криминальная причина смерти ребенка, необходимо будет дать принципиальную оценку и действиям должностных лиц органов опеки.
В семье, куда был принят на воспитание сирота, растет еще один ребенок. На время следствия он будет изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр.