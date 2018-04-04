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Челябинский омбудсмен прокомментировала ситуацию с расследованием случаев насилия в детдоме
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Челябинский омбудсмен прокомментировала ситуацию с расследованием случаев насилия в детдоме 

RT на русском 1 час назад
Уполномоченный по правам детей в Челябинской области Ирина Буторина прокомментировала ситуацию с расследованием случаев насилия над детьми в детдоме. Об этом сообщает URA.RU.
По её словам, воспитатели детдома вернулись к исполнению обязанностей, но непосредственно с детьми им пока работать не разрешили.
«Вопрос об отстранении был снят, потому что есть позиция Следственного комитета о том, что оснований для отстранения воспитателей нет. В соответствии с уголовным законодательством, отстранение осуществляется в случае уголовного преследования — в данном случае в отношении педагогов никакого уголовного преследования нет», — сказала Буторина.
По её словам, педагогов направили на дополнительное обучение, они прошли тренинги, с ними работали психологи.
Омбудсмен добавила, что на время следствия воспитателей по этическим соображениям отстранили от контактов с детьми. Для них нашли другую работу.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования случаев насилия над детьми в челябинском детдоме возбуждено дело о халатности.
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