Челябинский омбудсмен прокомментировала ситуацию с расследованием случаев насилия в детдоме

Уполномоченный по правам детей в Челябинской области Ирина Буторина прокомментировала ситуацию с расследованием случаев насилия над детьми в детдоме. Об этом сообщает URA.RU.

По её словам, воспитатели детдома вернулись к исполнению обязанностей, но непосредственно с детьми им пока работать не разрешили.

«Вопрос об отстранении был снят, потому что есть позиция Следственного комитета о том, что оснований для отстранения воспитателей нет. В соответствии с уголовным законодательством, отстранение осуществляется в случае уголовного преследования — в данном случае в отношении педагогов никакого уголовного преследования нет», — сказала Буторина.

По её словам, педагогов направили на дополнительное обучение, они прошли тренинги, с ними работали психологи.

Омбудсмен добавила, что на время следствия воспитателей по этическим соображениям отстранили от контактов с детьми. Для них нашли другую работу.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования случаев насилия над детьми в челябинском детдоме возбуждено дело о халатности.