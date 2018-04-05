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Мамин опыт: Как не надо проводить выпускной в детском саду
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Мамин опыт: Как не надо проводить выпускной в детском саду 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
В начале весны родительский чат начал взрываться от идей. Их обилие и разномастность привели к тому, что мамы разделились на два лагеря. Одни хотели выпускной «свадьбу»: мальчики во фраках, девочки в пышных платьях а-ля невеста, с локонами или диадемами. А еще должен быть большой торт и лимузин, чтобы отвести детей в кафе. А другие планировали детский праздник с играми, забавами и без пафоса
Вот такой масштаб бедствия был и в нашей группе. Когда «оппозиция» заявила, что это перебор, лимузин, кафе и торт вычеркнули. Но тут появилась другая проблема — как развлекать детей? Родительский комитет настаивал на аниматоре, игнорируя мнение большинства о том, что нашим выпускникам нужен праздник другого формата — энергичный и веселый.
Наш выпускной обещал быть банальным. А ведь хотелось сделать его классным, чтобы он запомнился детям на всю жизнь. Поэтому пришлось пойти против течения.
В качестве альтернативного выпускного мы планировали продолжить праздник после утренника за пределами детского сада. Основными вариантами стали:
квест;
посещение детского развлекательного центра с батутами, скалодромом, горками и катком.
Квест планировался на свежем воздухе — приключенческая забава с поиском сокровищ. Но подвела погода: май огорчил проливным дождем. Поэтому квест перенесли в тот же развлекательный центр. Но часть группы осталась на продолжение «банкета» в детском саду, часть отправилась праздновать его в ТРЦ.
А утром следующего дня дети делились эмоциями и впечатлениями. Оставшиеся на «банкет» в детском саду грустили — им было скучно с аниматором. Дети, которые участвовали в квесте, рассказывали о том, как здорово повеселились.
При планировании выпускного в детском саду думайте в первую очередь о том, что это праздник детей, а не родительская ярмарка тщеславия! Организуйте веселую программу, ведь вариантов очень много:
квест на свежем воздухе;
игра в детском городе профессий — там для выпускников проводится персональная программа;
поездка в детский развлекательный центр — выбирайте программу для вашей группы или просто предоставьте детям возможность бегать, играть где душе угодно.
Как показала практика, стоимость празднования выпускного без «свадебных» атрибутов в виде аниматора и торта по карману всем: квест — 700-800 рублей (стоимость на одного участника), посещение города детских профессий или развлекательного центра (400-500 рублей).
…Если вам не нравятся идеи проведения выпускного и вы понимаете, что ребенок расстроится, не молчите. Все в ваших руках!
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