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«Ленивый глаз»: как распознать и что делать
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«Ленивый глаз»: как распознать и что делать 

Детстрана.ру 52 минуты назад
Фото: Детстрана.ру
Что такое амблиопия? Амблиопия, или ленивый глаз, — глазная патология, при которой даже в очках зрение остается низким.
Почему амблиопия развивается? Мы видим мозгом: глаз передает информацию об окружающем мире в головной мозг. Плохо видящий глаз постепенно выключается из зрительного процесса, перестает адекватно воспринимать поступающую информацию, из-за этого острота зрения снижается. В итоге, ребенок плохо видит даже в очках.
Первый раз офтальмолога смотрит ребенка в родильном доме. Далее следует посетить офтальмолога в 2, 6 месяцев, год и три года. Если глазная патология будет выявлена, детский офтальмолог определит индивидуальный график посещений.
Амблиопия всегда развивается как осложнение другой глазной патологии, и если ребенок не говорит, диагностировать ее практически нет возможности. Если ребенок плохо видит с рождения, он жалоб не предъявляет, потому что не знает, как можно видеть иначе, и сравнить ему не с чем. Самостоятельно родители глазную патологию тоже не смогут определить. Поэтому крайне важно регулярно посещать детского офтальмолога и не пропускать профилактические осмотры.
Если в семье есть родственники с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом или косоглазием, вероятность развития глазной патологии у малыша значительно возрастает.
С амблиопией складывается очень интересная ситуация. Согласно официальной статистике, только у 2% детей в очках есть амблиопия, но наша клиническая практика показывает, что детей с амблиопией в десятки раз больше. Просто ее не всегда выявляют. Отчасти потому, что качественная диагностика детей затруднена и требует от врача не только усилий и времени, но и творчества. А отчасти потому, что существующие распространенные стандарты диагностики были разработаны еще в прошлом столетии.
Обратите внимание, если Ваш ребенок носит очки и при проверке зрения в очках не видит 9 строчку таблицы знаков, дополнительные диагностические процедуры обязательны!
Как заставить ленивый глаз работать? Амблиопию вылечить можно, но только при соблюдении некоторых условий — лечение должно проводиться регулярно и правильно. Тогда и от очков можно избавиться.
Для достижения таких результатов кроме стандартного светолечения, окклюзий и очков применяют высокотехнологичные методики — бинокулярный оптиметрический комплекс, которые способны выявить и выборочно стимулировать плохо работающие каналы передачи информации и заставляют работать все зрительные отделы коры головного мозга. Таким образом удаётся вылечить даже очень глубокие и застарелые формы амблиопии, когда лечение только очками и окклюзиями — заклеиванием лучше видящего глаза— уже не помогает.
Лучше всего лечение проводить в возрасте 3-4 лет — в этот период зрительная система еще не завершила свое формирование и все применяемые лечебные методики более эффективны. Но и подростковом и взрослом возрасте можно добиться очень хороших результатов лечения!
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