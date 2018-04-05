Из-за смерти ребенка в ульяновской приемной семье возбуждено уголовное дело

Травма брюшной полости стала причиной гибели шестилетнего ребенка в приемной семье, ульяновский Следком возбудил по этому факту уголовное дело, о чем информирует официальное сообщение ведомства.

Дело квалифицировано по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

4 апреля в квартире дома на бульваре Львовском в Заволжье умер шестилетний мальчик. Врачи установили предварительную причину смерти — внутренняя травма брюшной полости. Малыш почувствовал себя плохо, приемные родители вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.

Идет расследование, назначены экспертизы. В семье есть еще один ребенок, он изъят на время следствия и помещен в социально-реабилитационный центр.