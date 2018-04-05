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Из-за смерти ребенка в ульяновской приемной семье возбуждено уголовное дело
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Из-за смерти ребенка в ульяновской приемной семье возбуждено уголовное дело 

АиФ — Ульяновск 44 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Травма брюшной полости стала причиной гибели шестилетнего ребенка в приемной семье, ульяновский Следком возбудил по этому факту уголовное дело, о чем информирует официальное сообщение ведомства.
Дело квалифицировано по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
4 апреля в квартире дома на бульваре Львовском в Заволжье умер шестилетний мальчик. Врачи установили предварительную причину смерти — внутренняя травма брюшной полости. Малыш почувствовал себя плохо, приемные родители вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.
Идет расследование, назначены экспертизы. В семье есть еще один ребенок, он изъят на время следствия и помещен в социально-реабилитационный центр.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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