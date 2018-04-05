Новый детский сад открыли в Щербинке

Торжественное открытие детского сада «Ручеек»

Долгожданное открытие детского сада в жилом комплексе «Прима-Парк» состоялось 30 марта. Торжественное мероприятие посетили почетные гости и будущие воспитанники.

Открытие нового детского сада — событие знаковое для любого района Москвы. Щербинка — не исключение. Население города растет, количество малышей увеличивается, а мест в дошкольных учреждениях не хватает.

Открытие нового садика прошло при непосредственном участии руководства города и представителей компании-застройщика. Интерес к мероприятию проявили и многочисленные жители окрестных домов, ведь свое дошкольное учреждение здесь ждали с нетерпением — сада в шаговой доступности у местных малышей не было.

Изначально застройщик планировал, что этот детский сад будет частным. Однако впоследствии было принято решение передать его в муниципальную собственность, после чего учреждение перешло в Департамент образования Москвы и стало частью образовательного комплекса 2122.

— Хочу в первую очередь поздравить всех родителей и детей улицы Барышевская Роща с таким прекрасным для нашего города подарком от московского Правительства ! — с такими словами к присутствующим обратился глава городского округа Александр Цыганков . — Я очень рад, что нам удается использовать все те возможности, которые нам были предоставлены больше пяти лет назад, когда мы стали частью большой Москвы! Надеюсь, что общими усилиями Щербинка и дальше будет развиваться, будут строиться новые дороги, детские сады и больницы, и мы будет участвовать в таких праздниках, как сегодня!

С приветственным словом к жителям «Прима-Парка» обратился и глава администрации Щербинки Юрий Стручалин:

— Я думаю, этот садик принесет много радости не только детям, но и родителям, которые будут его посещать! Ведь в садике очень просторно! Здесь есть где переодеть ребенка, где подождать его. Хочу поздравить вас с первой победой в вашем микрорайоне! Садик есть!

Представитель застройщика ГК «КОРТРОС» передал символические ключи от садика директору образовательного комплекса 2122 Руслану Кипяткову, после чего состоялось официальное открытие. Глава Щербинки Александр Цыганков и глава администрации Юрий Стручалин вместе разрезали красную ленточку.

Директор образовательного комплекса провел небольшую экскурсию по зданию для руководителей города и жителей. Гости отметили комфорт и современное оснащение детского сада, которое отвечает большей части потребностей малышей. В здании семь просторных групп, спроектированных отдельными блоками. В каждом блоке находятся раздевалка, игровая, спальня, туалет и буфетная. Кроме того, в саду есть универсальный зал для музыкальных и гимнастических занятий, изостудия с верхним и боковым освещением, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога и логопеда и, конечно, пищеблок для питания детей и персонала.

— Наконец состоялось долгожданное открытие и реализована потребность в дошкольных местах для более чем 140 юных москвичей благодаря поддержке городского Департамента, Правительства Москвы и администрации Щербинки, — отметил директор образовательного комплекса 2122 Руслан Кипятков. — Этот сад современный и максимально приспособлен

под новые педагогические задачи, которые стоят перед нашими сотрудниками. Ведь основа роста Москвы начинается именно в детских садах!

Главной достопримечательностью сада стала стеклянная крыша, через которую в просторное фойе проникает дополнительный свет. Однако самое важное для жителей «Прима-Парка» — это, безусловно, шаговая доступность. Раньше местных детей приходилось водить в другие сады Щербинки или даже Южного Бутова. Теперь же достаточно выйти из подъезда и перейти дорогу.

Уже с 3 апреля садик принял первых малышей, а до мая должны быть укомплектованы все семь групп. Всего дошкольное учреждение рассчитано на 140 ребятишек, по 20-25 детей в группе. Общим голосованием для сада выбрали название «Звездочка».