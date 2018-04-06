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Москвичей приглашают на Семейные дни в музей «Гараж»
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Москвичей приглашают на Семейные дни в музей «Гараж» 

Управа района Якиманка 50 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Семейный день состоится в музее «Гараж» 8 апреля. Горожане смогут бесплатно посетить мастер— классы и текущие выставки.
Программа мероприятия подходит для детей от пяти лет и их родителей. Экскурсоводы расскажут об экспонатах текущих выставок. Для детей адаптирована лекция о взаимодействии научно-технического прогресса. Организаторы предлагают поучаствовать в мастерской «Город будущего».
Все мероприятия подходят для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе для слабослышащих и глухих.
Для участия нужно пройти предварительную регистрацию на сайте культурного учреждения.
Начало в 13:00.
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