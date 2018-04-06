Стали известны даты и условия бронирования льготных путевок в детские лагеря

В Самарской области 13 апреля стартует кампания по бронированию льготных путевок в летние детские лагеря. Сделать это можно на социальном портале регионального министерства социально-демографической и семейной политики suprema63.ru.

Первый этап бронирования —13 апреля, второй — 28 апреля, третий — 11 мая.

Бронирование в каждый из этих дней открывается в 9:00.

—Бронь — обязательное условие приобретения льготной путевки в детский оздоровительный лагерь. Льготную путевку для своих детей могут получить все желающие, проживающие на территории Самарской области, — пояснили в областном министерстве социально-демографической и семейной политики.

Стоимость путевки зависит от условий проживания ребенка в лагере: для обычных лагерей она составляет от 3900 до 5200 рублей, для лагерей с предоставлением санаторных услуг — около 10 000 рублей.

За счет областного бюджета планируется приобрести около 40 000 путевок, в том числе 13,5 тысяч путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этой категории ребят летний отдых будет бесплатным.

Летом 2018 года в Самарской области будут работать 52 детских лагеря: 31—загородный, 14 — санаторного типа, 7 — специализированных.