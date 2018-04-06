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Стали известны даты и условия бронирования льготных путевок в детские лагеря
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Стали известны даты и условия бронирования льготных путевок в детские лагеря 

63.ru 28 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области 13 апреля стартует кампания по бронированию льготных путевок в летние детские лагеря. Сделать это можно на социальном портале регионального министерства социально-демографической и семейной политики suprema63.ru.
Первый этап бронирования —13 апреля, второй — 28 апреля, третий — 11 мая.
Бронирование в каждый из этих дней открывается в 9:00.
—Бронь — обязательное условие приобретения льготной путевки в детский оздоровительный лагерь. Льготную путевку для своих детей могут получить все желающие, проживающие на территории Самарской области, — пояснили в областном министерстве социально-демографической и семейной политики.
Стоимость путевки зависит от условий проживания ребенка в лагере: для обычных лагерей она составляет от 3900 до 5200 рублей, для лагерей с предоставлением санаторных услуг — около 10 000 рублей.
За счет областного бюджета планируется приобрести около 40 000 путевок, в том числе 13,5 тысяч путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этой категории ребят летний отдых будет бесплатным.
Летом 2018 года в Самарской области будут работать 52 детских лагеря: 31—загородный, 14 — санаторного типа, 7 — специализированных.
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